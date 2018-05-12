Tamer Tuna: Galatasaray maçı Göztepe'nin değerini ortaya çıkaracak

Atiker Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna maç sonrası düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana iyi sonuçlar alarak ligde iyi bir değer kazandıklarını söyledi. Bu değeri deplasmanda aldıkları 1 puanla artırdıklarını ifade eden Tuna, "Maç öncesi hem Konyaspor’un içinde bulunduğu durumun, stadyumdaki bu atmosferin onların aleyhine de yada lehine olmasını sağlayacak faktör bizim oyundaki mücadelemiz ya da kendi değerimizi ortaya koymamızdı. Çok çalışmamız gerektiğini biliyoruz çünkü sezon başından beri bunu yapıyoruz. Hep inandığımız bir kadro inandığımız bir takım vardı. Maçlar nasıl gelişirse gelişsin hedefimiz Avrupa hayali vardı, Akhisar kupayı aldı 5. olamasak dahi. Oyuna başlangıçtan itibaren Konyaspor’un iç saha maçlarında özellikle yaptığı ilk 15-20 dakikalık baskıda hem golü bulma arzunu hem de baskılı oyun sergileyeceğinin farkına varmıştık. O etkiyi kırmak için topa sahip olup oyuna hakim olmak istedik. Bunu Selçuk’u merkeze koyarak başardık. Sonrasında oyunun gidişatı hep lehimize döndü. İkinci yarı 1-0 öne geçtikten sonra skoru koruma adına girdiğimiz girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik, maalesef golü de yedik. Bizim ligde bir değerimiz var. Bu değeri son maça kadar hep sürdürmek istedik. Göztepe sezonun son haftasında Galatasaray ve bu maçta dahil elinden geleni gerçekleştiren bir ekip, bugünde bunu görmek güzel oldu. Oyuncularımı içinde bulundukları her koşulda verdikleri mücadeleden dolayı tebrik ederim" dedi.

"Galatasaray maçı Göztepe'nin değerini ortaya çıkaracak"

Tamer Tuna, Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Galatasaray'ın kendileriyle şampiyonluk maçına çıkacağını ve bu maçta Göztepe'nin değerinin görüleceğini dile getirdi. Tuna şöyle konuştu:

"Galatasaray’ın şampiyonluk maçına çıkacak olması bu maçı ligin en değerli maçı haline getirdi. Küme düşme hattında olan takımlar var bugün oynadığımız gibi. Yaşayacağız, hep bir değer ortaya koymaya çalıştık. Hep inandığımız bir oyun anlayışı vardı. Haftaya da böyle olacak. Yarından sonra Galatasaray maçıyla ilgili tüm çalışmalarımızı planlarımızı gerçekleştireceğiz. Bizim için Göztepe’nin kendi değerinin ortaya çıkacağı bir maç olmalı."

Tamer Tuna yeni sezon için takımda kalıp kalmayacağı yönündeki soru üzerine, henüz kulüp başkanı ile bir araya gelip görüşmediklerini sözlerine ekledi.