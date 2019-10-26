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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
26.10.2019 - 13:18, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "Futbol olarak lig ortalamasının üstündeyiz..."

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Tamer Tuna: "Futbol olarak lig ortalamasının üstündeyiz..."

Süper Lig’de milli maç arasının ardından geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir’e 2-1 kaybedip 5 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Göztepe, yarın evinde Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı’nda Ümit Öztürk’ün düdük çalacağı müsabaka saat 16.30’da başlayacak. Sarı-kırmızılılarda sakat ya da cezalı oyuncu bulunmazken, karşılaşmanın bilet fiyatları VIP tribünü 297, numaralı 189, maraton 109, kuzey kale arkası 27.5 ve misafir takım tribünü 35 TL olarak belirlendi.

Teknik direktör Tamer Tuna, futbol olarak iyi bir seviyede olduklarını söyledi.

Taraftarın desteği ile Kasımpaşa maçından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını kaydeden genç teknik adam, "Futbol olarak lig ortalamasının üzerindeyiz. Bunu sonuca yansıtmalıyız. O yüzden Kasımpaşa maçını kazanmak bizim açımızdan çok önemli" dedi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Kemal Özdeş de geçen sezon Göztepe’yi çalıştırmıştı. Özdeş, sarı-kırmızılılırda 8 maçta saha çıkıp istifa etmişti.

Göztepe’nin muhtemel on biri: Beto - Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Poko, Soner, Mossoro, Napoleoni, Serdar, Jerome

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Tamer Tuna: Futbol olarak lig ortalamasının üstündeyiz...

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