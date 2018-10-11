Tamer Tuna: 'Fenerbahçe maçından kazanarak ayrılmak istiyoruz'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTamer Tuna: 'Fenerbahçe maçından kazanarak ayrılmak istiyoruz'
GeriFutbol Tamer Tuna: 'Fenerbahçe maçından kazanarak ayrılmak istiyoruz'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
11.10.2018 - 10:54, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: 'Fenerbahçe maçından kazanarak ayrılmak istiyoruz'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tamer Tuna: 'Fenerbahçe maçından kazanarak ayrılmak istiyoruz'

Demir Grup Sivasspor Tenik Direktörü Tamer Tuna, Fenerbahçe maçından galip ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, milli maç arasının ardından ligin 9’uncu haftasında kendi evinde oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı. Akşam saatlerinde kulüp tesislerinde Tamer Tuna yönetiminde yaklaşık 1.5 saat süren antrenman düz koşu ile başladı. Isınma hareketleriyle ve toplu koordinasyon çalışmasının ardından futbolcular gruplar halinde dar alanda pas çalışması yaptı. Antrenman çift kale maçla devam etti. İdmana sakatlıkları nedeniyle Mert Hakan Yandaş ve Delvin N’Dinga katılmazken, hafif sakatlıkları bulunan Rybalka ve Kone takımdan ayrı çalıştı.

Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Tamer Tuna, geçen hafta oynanan ve 4-4 sonuçlanan Evkur Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi. Ligde geçen 8 haftada büyük tecrübeler yaşadıklarını ifade eden Tuna, milil maç arası nedeni ile lige verilen arayı iyi değerlendirip, Fenerbahçe maçına kadar takımının yaşadığı zaafları gidermek istediklerini söyledi.

"FENERBAHÇE, FENERBAHÇE’DİR"

Fenerbahçe’nin içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Tuna, "Fenerbahçe, Fenerbahçe’dir. İçinde bulunduğu durum bu milli maç arasında yaşadıkları, zaafları, dezavantajları oluyor. Bunu da yaşıyorlar ama son maçtaki oyunları, dinamik yapısı güçlü yanlarını ortaya koyacaklarını gösteriyor. Fenerbahçe maçından tabii ki kazanarak ayrılmak istiyoruz. Türkiye’de bir gerçek var, bu takımların hem kadro yapıları, hem de isimleri her zaman ön planda. Sivasspor olarak mevcudiyetimizi en iyi şekilde kullanacağız. Sıralamadaki yerimiz aslında oynadığımız oyunun çok gerisinde olsa da futbol anlayışı olarak o maçta da çok zevk ile sezonun ve ligin en iyi maçlarından birini oynayacağımızı biliyorum. Mesele tabii ki her zaman sonuç, sonucu aldığınızda oynadığınız oyunun değeri oluyor. Fenerbahçe maçına da öyle çıkmak istiyoruz. Fenerbahçe bu arayı iyi değerlendirip durumu artıya çevirmek isteyecektir. Çünkü puan olarak bizim gerimizde. İçeride ve deplasmanda oynadığımız iyi oyunu Fenerbahçe maçında da değerlendirmek istiyoruz. Fenerbahçe’ye karşı en iyi şekilde mücadele edip sonucu alacak bir takımı sahada göreceğimizden eminim" diye konuştu.

Tuna, dünyaca ünlü futbolcuları Robinho’nun adının yeniden Brezilya Milli Takımı ile anıldığının sorulması üzerine ise Robinho’nun yıldız bir oyuncu olduğunu vurguladı ve bu durumun kendilerini gururlandıracağını söyledi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 521Hırvatistan - İngiltere
    1
    MS2
    2,40
    2873kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tamer Tuna: 'Fenerbahçe maçından kazanarak ayrılmak istiyoruz'

Bayern Münih Anadolu Efes basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Terry, Aston Villa'nın yardımcı antrenörü oldu

Ümit Milliler'in rakibi Fransa