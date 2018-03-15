Tamer Tuna: Deplasmanda kazanma alışkanlığımıza döneceğiz

Sezonun ilk yarısında dış sahada en başarılı ekiplerden biri olmasına rağmen son 5 deplasman maçında 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle yalnız 1 puan alabilen Göztepe'de Tuna, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde açıklama yaptı. Göztepe olarak yollarına planlandığı şekilde devam ettiklerini söyleyen genç teknik adam, Sezon başından bu yana iniş çıkış yaşasak da duruşumuz her zaman dik ve düzgün oldu. Bazı kötü maçlar yaşasak da mütevazılığımızı, takım içindeki disiplinimizi, oyun gücümüzü bırakmadık. Sezonun bugününe kadar geçirdiğimiz ve içinde bulunduğumuz sıralama ve pozisyon adına bence güçlü bir yerdeyiz dedi.

Bu hafta son 2 maçını kazanan Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak Göztepe'de Tuna, Deplasmanda iyi oyunumuza ve kazanma alışkanlığımıza dönmek istiyoruz. Alanyaspor, hızlı hücuma geçişleri iyi yapan bir takım. Onlar için de zor bir karşılaşma olacak. Bizi güçlendiren yanlarımızı yine ortaya koyacağız. Psikolojik ve fiziksel anlamda iyi seviyedeyiz. Umarız istediğimizi gerçekleştiririz. Ligin ilk maçından itibaren her müsabakada aynı konsantrasyonla mücadele ediyoruz. Şu anda bizi güvenli alanda hissettiren de o. Sezona sağlam bir adımla başladık ve onun karşılığını alıyoruz diye konuştu.

Bu hafta sakatlıkları süren Hakan ve Ömer'in yanı sıra cezalı Selçuk ve Poko'dan da yararlanamayacak sarı-kırmızılılarda Tamer Tuna, Sezon ilerledikçe sakatlar ve cezalar artabiliyor ama bizim çok şükür adale sakatlığımız hiç olmadı. Görev yapan oyuncuların hepsi yüzde 100 mücadelesini verdi şeklinde konuştu.

TUNA, DERBİ İÇİN YORUM YAPMADI

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Süper Lig'de cumartesi günü oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbisiyle ilgili bir soru üzerine skor tahmini yapmadı. Tuna, Göztepe dışında çok fazla başka takımlardan bahsetmedim. İyi karşılaşmalar oluyor. Üstteki bu yarış ve bizim orta seviyedeki yarışımız güzel. Kendimize de onlara da fayda sağlıyoruz. Alt taraftaki bu düşmeme mücadelesinin son haftaya kadar devam edecek olması da ligin kalitesini gösteriyor ifadelerini kullandı.