Tamer Tuna, Demba Ba'yı canlı yayında açıkladı!

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kayserispor'la oynayacakları maç öncesinde Demba Ba transferiyle ilgili soruları cevapladı. Tuna, Senegalli forvetin kendilerine çok şey katacağını söyleyerek transferi de açıklamış oldu.

İşte Tamer Tuna'nın maç öncesi yaptığı açıklamalardan öne çıkan o bölüm;

Sayın başkan Fikret Orman'ı aradım, Beşiktaş'ın ilgisini sordum sonrasında Demba Ba'yı İzmir'e davet ettim, bugün de maçta. Hem karakteri hem de oyunculuğu ile bize katkı sağlayacaktır.

DEMBA BA'YA YOĞUN İLGİ!

Göztepe'nin prensipte anlaşma sağladığı golcü futbolcu Demba Ba, Sarı-kırmızılıların Kayserispor ile oynadığı maçı izledi. Yöneticilerle Bornova Stadı'na gelen Senegalli forvete, taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Demba Ba'nın protokol tribününe girdiğini gören yüzlerce futbolseverler tezahüratlarla deneyimli forveti karşıladı. Demba Ba'nın yanında yeni transferlerden Wallace Reis de maça geldi. İki oyuncu tribünde yan yana oturdu. Maçın ardından Fransa'ya eşyalarını toplamaya gidecek 32 yaşındaki forvet, salı günü İzmir'e gelecek. Geniş çapta sağlık kontrolünden geçecek Ba, bir aksilik yaşanmazsa resmen kendisini Göztepeli yapacak imzayı atacak.