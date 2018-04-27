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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
27.04.2018 - 23:03, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: Demba Ba kararını kendisi verecek

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Tamer Tuna: Demba Ba kararını kendisi verecek

Kardemir Karabükspor’u 5-0 mağlup eden Göztepe’de Teknik Direktör Tamer Tuna, bugün taraftarın yoğun protestosuyla karşılaşan Demba Ba’nın önümüzdeki seneler için Göztepe ile görüştüğünü ancak bu geceden sonra kararının değişebileceğini ifade etti.

Spor Toto Süper Lig’de Kardemir Karabükspor’u konuk eden Göztepe, rakibini 5-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Karabükspor’un içinde bulunduğu zor durumun bu maçta da hissedildiğini ifade ederek, “Oyuncularımız gayet disiplinli, özverili ve rakibe saygılı bir şekilde başladı ve bu skor ortaya çıktı” dedi.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın açıklamalarının ardından Göztepe taraftarıyla arası açılan Demba Ba’nın maçta yuhalanmayı hak etmediğini söyleyen Tuna, “Burada oynayan her oyuncunun buraya kattığı bir değer oldu. Göztepe taraftarı zaman zaman oyuncuya saygı duymasa da hiçbiri eleştirilmeyi hak etmez. Biz birbirimize sahip çıkarak bu pozisyona geldik. Ekonomik anlamda inanılmaz şekilde doğru işleyen bir yapı var. Bu yıl bu ligde örnek gösterilen bir taraftarın bu anlamda bazen nasıl etkilendiğine anlam veremiyorum. Bazı oyuncular, bazı takımlarla özdeşleşebilir. Demba Ba buraya geldiğinde ‘gel bir taraftarı gör’ dedim. İstekli davrandı. Birlikte çalıştığımız için inandı. Demba Ba geldi bu taraftara hayran oldu. Sonra burada 6 aylık da değil sonraki yıllar için de görüşmelere başladı. Bugünden sonra ne değişir bilemiyorum. Biz kendimizi, oyuncularımızı, taraftarımızı birbirinden farklı görmüyoruz. Bir bütünüz. Bu başarımız bütünlükten kaynaklanıyor. Her oyuncu, her hoca buradan alkışlanarak ayrılmayı hak eder. Oyuncular ailelerinden fazla bizleri görüyor. Demba Ba da inanılmaz çalışkan bir oyuncu. Demba Ba bugün bu protestoları hak etmedi. Bu değeri hepimiz korumalıyız” şeklinde konuştu.

Demba Ba’nın önümüzdeki senelerde de Göztepe’de kalmak için görüşmelere başladığını ifade eden Tamer Tuna, “Seneye bu takımda kalmak için görüşmeler yapıyordu başkanımızla. Bu protestolardan sonra kalır mı kalmaz mı kendi kararını verecek. Taraftarımız onu sahada görmek istemese de bize çok katkıları oldu” dedi.

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