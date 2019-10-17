Tamer Tuna: Çıkışımız sürecek

Takımın durumunu değerlendiren Tamer Tuna, son 4 maçta ortaya koydukları performansın hedef oluşturmak adına önemli olduğunu belirtti. Tuna, "Bu hafta deplasmanda oynayacağımız Başakşehir maçı da kendi yolumuzu çizme konusunda en önemli maç diyebiliriz. 10 kişiyken ortaya koyduğumuz mücadeleyle aldığımız puanlar ve Kayserispor maçındaki farklı galibiyet, Başakşehir maçını biraz daha önemli hale getirdi. Güçlü ve neler yapabildiğini bildiğimiz bir takıma karşı bizim de ortaya koyacaklarımız, inşallah son maçlardaki performansımızın da üzerinde olur. Bunu yapabilirsek kazanabileceğimizi biliyoruz. Zaten yapımız, oyun anlamında karakterimiz ve oyun kültürümüz gelişme halindeydi. Mücadele gücümüz, bütünlüğümüz ve taraftarla olan coşkumuz çok iyi seviyedeydi. Milli aradan sonra lige iyi bir giriş yapmak istiyoruz" dedi.

Ligde ilk haftalarda gol sıkıntısı çeken Göz-Göz'de gol atamadıkları dönemde bile artı yönlerinin fazla olduğunu belirten Tuna, "Bunlar, maçları kazanamayınca, golü bulamayınca görünmeyebiliyor. Bu yönlerimizi geliştirirken pozisyona girme oranı, gole çevirme yüzdelerimizi artırmak zorundaydık. Biz bu konuda hızlı bir geçiş yaptık. Sancılı dönemlerden iyi çıkabilen bir takımız. Göztepe, büyük camiası ve taraftarıyla birleştiğinde tüm sancılı dönemleri atlatabilme yeteneğine sahip. Geçen sezon da o süreci sonlara doğru yaşamıştık. Umarız ki bundan sonra gol atamadığımız bir maç yaşamayız. Gol atamama, stres ve oyuncular üzerindeki baskıyı yenebilme kabiliyetine sahip olmak önemlidir" diye konuştu. Transferin son günlerinde aralarına katılan oyuncularla birlikte kadro istikrarının sağlandığını anlatan Tuna, "Sezon başındaki yaşadığımız sancılı dönem bazen istikrarsızlıktan kaynaklanıyordu. Arayışımıza cevap bulmuş olmaktan dolayı mutluyum. Bu hafta da istikrarlı kadroyu bozmamaktan yanayım. Başakşehir maçında da Kayserispor karşısında oynadığımız kadroya yakın bir kadroyla mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

STAT İÇİN GÜN SAYIYOR

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, sezonun ikinci yarısında kavuşmayı hedefledikleri yeni statları Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde taraftarla bütünleşeceklerini söyledi. Tuna, tesisin stadyumdan öte bir yer olduğunu vurgulayarak, "Maç olmadığı zamanlarda bile yaşanabilecek bir alan. Stadın üstünde yürüyüş alanlarının olduğu, sosyal aktivitelerin, müzelerin ve birçok taraftarın içinde yaşayabileceği bir merkez. Ligin ikinci yarısında inşallah hazır olacak. Taraftarımızla bütünleşeceğimiz bir stadyum olacak. Diğer yaşam alanları da tam anlamıyla önümüzdeki sezon faaliyete geçecek ve tamamen faydalanacağız. İnşallah taraftarımızla buluştuğumuz o sağlıklı yaşam merkezinde daha büyük hedefleri de birlikte gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIMA TEBRİK

A Milli Futbol Takımı'nın aldığı başarılı sonuçlara ve gösterdiği duruşa da değinen Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Milli Takımımızı gönülden tebrik ediyorum. Bu yaşadığımız süreçte ve teröre karşı verdiğimiz mücadelede gösterdikleri duruş için tebrik ediyorum" dedi. Tuna, "Şairin de dediği gibi, 'Bu vatan, bu toprak sıradağlar gibi duranlarındır'. Mehmetçiğimizin sınırımızın ötesinde terör örgütlerine karşı yaptığı bu mücadelede, moral olarak yanında olmak önemli. Onların daima dualarımızla, kalbimizle yanlarındayız. Milli takımımızın da selamı ve galibiyetleri onlara bir moral oldu. Mehmetçiğimiz olduğu sürece ülkemizde güneş hiçbir zaman batmayacak. İnşallah tüm askerlerimiz terör örgütlerine karşı verdiği mücadeleden ülkemize burunları dahi kanamadan dönebilirler" açıklamasında bulundu.

SEPİL: KULÜP BAMBAŞKA BİR KİMLİĞE BÜRÜNECEK

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil de, yapımı tüm hızıyla süren yeni statlarına kavuştuklarında kulübün bambaşka bir kimliğe bürüneceğini söyledi. "Yeni stada geçtiğimizde bizim için ekstra avantaj olacak" diyen Sepil, "Yeni statla birlikte Göztepe'nin, Türkiye'deki konumu değişecek. Hem zihniyet, hem şehrin dinamikleri, hem oyuncu kadrosu kalitesiyle yeni Göztepe gelecek. Evi olmayan bir kulübün başarılı olması çok zor. Artık evimiz var. Mükemmel bir A takım tesisimiz var. Altyapımızı da böyle bir tesise kavuşturacağız. Göztepe yeni stadıyla şampiyonluk hedefiyle ilgili yola girecek" ifadelerini kullandı. Sepil, yeni stada kulübe yakışır yıldızlar getirmek için de çalışmaları olduğunu söyledi.

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