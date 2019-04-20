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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
20.04.2019 - 22:07, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: "Büyük bir bedel ödüyoruz"

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Tamer Tuna: "Büyük bir bedel ödüyoruz"

Spor Toto Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 1-0 mağlup olan Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, "5 hafta kaldı, 5 haftada mucize gerçekleştirilebilir mi, bu sonuçlardan sonra kolay olmayacaktır ama çalışmaya, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu gerçekleştirebileceğimizi biliyorum, düşünüyorum." dedi.

Tuna, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, son 4 maçlarını 1-0 kaybettiklerini hatırlatarak, kulüp başkanı Mehmet Sepil, kendisi ve taraftarın büyük bir bedel ödediğini söyledi. En büyük bedeli Göztepe'nin ödediğini kaydeden Tuna, şöyle konuştu:

"Süper Lig'de çok iyi şeyler gerçekleştirebilecekken bu duruma düştük. 5 hafta kaldı, 5 haftada mucize gerçekleştirilebilir mi, bu sonuçlardan sonra kolay olmayacaktır ama çalışmaya, mücadelemize sonuna kadar devam edeceğiz. Bunu gerçekleştirebileceğimizi biliyorum, düşünüyorum."

Tuna, tekrar göreve geldiğinde uzun süreli bir mukavele imzaladığını hatırlatarak, "Göztepe nerede olursa olsun ben burada kalmaya devam edeceğim." dedi.

Müsabakanın ikinci yarısında çok üretken olduklarını ancak yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini belirten Tuna, Akhisarspor maçından sonra futbolcular Alpaslan Öztürk ve Halil Akbunar'la taraftarlar arasında yaşanan olaylarda, futbolcuların taraftarlara bir temasının olmadığını söyledi.

Hamza Hamzaoğlu: "Zor 5 maçımız kaldı"

Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu da her iki takım açısından zor maçı kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Öncelikle Göztepe'yi durdurup fırsatları değerlendirmeyi amaçladıklarını kaydeden Hamzaoğlu, şöyle konuştu:

"Oyuncularımı tebrik ediyorum. Taktik disipline sonuna kadar sadık kaldılar, zaman zaman iyi işler ortaya çıkardık, paslalaşma anlamında, oyunu
hücuma taşıma anlamında ama öncelikle iyi savunduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe'ye de başarılar diliyorum. Zor 5 maçımız kaldı. Sevincimizi yaşadıktan sonra önümüzdeki maça hazırlanacağız."

Hamzaoğlu, müsabakanın bitiminde Göztepe kalecisi Beto'yu teselli ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Kolay değil, bundan sonraki her maç psikolojik anlamda zor geçecek. Onların da yaşadıkları çalkantılı bir süreç var. Mağlup ayrılmak zordu, futbolun içinde bunlar var. Onlar da kafalarını kaldırıp önlerine bakmak zorundalar." şeklinde konuştu.

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