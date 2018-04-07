Tamer Tuna: Bu skor bizi üzdü
Tamer Tuna, Göztepe'nin Beşiktaş'a 5-1 yenildiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Tuna, "Bu skor, bugüne kadar görmediğimiz için bizi üzdü" dedi.
Tamer Tuna'nın sözleri şöyle...
"Duran topların etkisi çok önemliydi. İlk 3 golün ikisi kornerden geldi. Ne kadar uğraşsak da zaaflarımız vardı. O bölgede yaşadıklarımız bu sezon bu maçta da yaşandı. Geri dönebilirdik ama 10 kişi kalmamız ve disiplinden uzak olmamız farklı yenilgiyi getirdi. 40 puanı toplarken has özelliklerimiz vardı. Kendimize baktığımızda gelen taraftar çok güzeldi. Lig boyunca iyi özelliklerimiz oldu, bunu kalan 6 haftada göstermek istiyoruz. Bu skor, bugüne kadar görmediğimiz için bizi üzdü. Kalan haftalarda daha iyi oynayıp ligi iyi bir noktada bitirmek istiyoruz"
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