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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
15.09.2019 - 20:58, Son Güncelleme:

Tamer Tuna: Basit kartlar oldu

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Tamer Tuna: Basit kartlar oldu

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Rize'ye 1 puanla geldiklerini rakiplerinin ise 3 haftada 7 puan toplamadığını söyledi.

Rize'ye kazanmak için geldiklerini rakibe hissettirmek istediklerini belirten Tuna, "İleride baskı yaptık. Ön bölgede topa sahip olduğumuzda kullanabileceğimiz pasör ve dikine oynayabilecek oyuncularımızla geçişleri tam gerçekleştiremedik ama iyi bir takım oyunu oynadık. Üç haftadır gol atamıyoruz, penaltıda kaçırmıştık. Bunu bu hafta da gerçekleştiremedik ama neler yapabileceğimizi ben biliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu dizilişi ile bazı değişiklikler yaptıklarına dikkati çeken Tuna, "Rize bizi iyi analiz etmiş. Hep bekleyerek oynadı. Sahayı takım halinde kullanırken bekleri ile iyi çıkan ve sonuçladıran bir ekibe karşı oynadık. Biz de iyi analiz ettiğimiz için topa sahipken pozisyonları çok doğru aldık. Çok pozisyon zenginliği olmayan mücadelesi ve oyun disiplini iki takım adına da üst düzey bir maç oldu. Oyuncu bireyselliği yaratıcı anlamında ortaya çıkmayınca maç 0-0 bitti." ifadelerini kullandı.

Hakemleri eleştirmekten yana olmadığına değinen Tuna, "Penaltının iptali pozisyonunda kameralar çok farklı açılardan değerlendiriyor ve VAR var. Sahadaki sarı kartlar dikkat çekici. Rakibe de bize de basit kartlar oldu. Bunlar eleştirilebilir." yorumunu yaptı.

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