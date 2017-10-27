Tamer Tuna: "15 gol yesek de 20 gol atarız çünkü..."

TRT Spor'da konuşan Tuna şunları söyledi:

"İnsanın kendisini anlatmasından ziyade arkasından söylenenler önemlidir. Takım bizden sonra da insanları mutlu edecek sonuçları alırsa, bizim için başarı budur. Futbol sonuç oyunu. Tabela belirleyici oluyor. İyi planlama yapmazsanız bedeli ağır oluyor. Bundan önceki ağır adımlarımın nedeni buydu.

Benimle ilgili olumsuz eleştriler gelmiş olabilir ama ben işime konsantre oluyorum. Önümüzdeki süreçte de takımımız ve bizim adımıza her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum.

Takımın oynama isteği, sıralamadaki yeri getirdi. Ama herşey aslında yeni başladı. Şu ana kadar iyi ilerledik. Lig geçmiş yıllardan çok farklı. Gol sayıları değişti. Savunma yapan değil hücum yapanların daha önlerde olduğunu görüyoruz. Önceki yıllarda farklı, artık 2 yönüyle de güçlü takımlar kazanıyor.

Beklerin hücuma katkısı bizde önemli. Kanatlarımız da öyle. 15 gol yesek de 20 gol atmamıza neden oluyor. Göztepe topla oynama sürelerinde üstlerde çünkü coşkusu var. Şampiyon olmuş takımlar ligde 2 yönlü oynayabilen takımlardır. Biz halen tam değiliz ama ligde 2 yönlü oynayan takımlardan birisiyiz. top rakipteyken de koşu yüzdelerimiz yüksek."