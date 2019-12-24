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Futbol
24.12.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Tamamen duygusal çıktı! Cristiano Ronaldo...

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İtalya Süper Kupası Finali önceki gece Juventus ile Lazio arasında Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynandı.

Lazio, Juventus'u 3-1 yenerek kupayı kazandığı karşılaşmada, futbolcuların formalarındaki isimlerin Arapça yazılması dikkat çekmişti.

İki İtalyan kulübünün futbolcuların formalarındaki isimlerin Arapça yazılması için Suudiler'den 10'ar milyon euro aldığı açıklandı.

Juventus'un Portekizli süper yıldızı Cristiano Ronaldo karşılaşmanın en fazla ilgi gösterilen ismi oldu.

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Tamamen duygusal çıktı Cristiano Ronaldo...

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