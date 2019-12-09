Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olma sevincini tadan Uruguaylı yıldız, ailesiyle yılbaşı hazırlıklarına da başladı. Eşi Patricia Callero ve iki çocuğuyla birlikte poz veren başarılı file bekçisi, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Küçük çocuğunu kucağına alarak poz veren Muslera'nın fotoğrafının altına yorum yağarken, "Tamam hanım çocuğu da ben tutayım" , "Adam fotoğrafta bile tutuyor" şeklinde espriler yapıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından Muslera'yı tebrik etmişti...

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