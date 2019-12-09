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Futbol
09.12.2019 - 12:47, Son Güncelleme:

"Tamam hanım çocuğu da ben tutayım"

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"Tamam hanım çocuğu da ben tutayım"

Galatasaray-Alanyaspor maçında yaptığı inanılmaz kurtarışlarla taraflı tarafsız herkesin takdirini bir kez daha kazanan Fernando Muslera, ailesiyle birlikte yılbaşı hazırlıklarına başladı.

Geçtiğimiz günlerde ikinci kez baba olma sevincini tadan Uruguaylı yıldız, ailesiyle yılbaşı hazırlıklarına da başladı. Eşi Patricia Callero ve iki çocuğuyla birlikte poz veren başarılı file bekçisi, fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

Küçük çocuğunu kucağına alarak poz veren Muslera'nın fotoğrafının altına yorum yağarken, "Tamam hanım çocuğu da ben tutayım" , "Adam fotoğrafta bile tutuyor" şeklinde espriler yapıldı.

Galatasaraya sürpriz golcü Jesse Sekidika...
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Tamam hanım çocuğu da ben tutayım

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, maçın ardından Muslera'yı tebrik etmişti...

"Muslera'yı maçın adamı seçerim"Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor'u 1-0 yendikleri maçta elde ettikleri 3 puanın çok önemli olduğunu söyledi.
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