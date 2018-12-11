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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
İHA
11.12.2018 - 11:34, Son Güncelleme:

Tam bir istikrar abidesi, Edin Visca!

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Tam bir istikrar abidesi, Edin Visca!

Medipol Başakşehir'in Boşnak futbolcusu Edin Visca, turuncu-lacivertli takıma geldiği günden bu güne sürekli artan bir grafik sergiledi. Mevcut durumda da 15 haftası geride kalan Süper Lig'de 5 gol, 7 asistlik performans sergileyen Visca, takımının gol ve asist kralı konumunda bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Ankaragücü'nü 1-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertlilerin tek golü de takımın başarılı isimlerinden biri olan Visca'dan geldi. İstanbul ekibinde 8. sezonunu geçiren 28 yaşındaki oyuncu, geldiği ilk günden bu yana performansını arttırarak sürdürüyor.

TAKIMIN EN SKORERİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın kadrodaki vazgeçilmezlerinin başında gelen Visca, ligde geride kalan 15 haftada sergilediği 5 gol, 7 asistlik performansıyla turuncu-lacivertlilerin gol ve asist kralı olarak ön plana çıkıyor. Visca'yı 4 golle Bajic, 3 golle de Da Costa takip ediyor.
Edin Visca, aynı zamanda Süper Lig'de de 8 asisti bulunan Beşiktaşlı futbolcu Querasma'dan sonra en fazla asist yapan ikinci oyuncu konumunda.

İSTİKRARINI SÜRDÜRDÜ

2011-2012 sezonunda o zamanın Büyükşehir Belediyesi'ne transfer olan Visca, ilk döneminde 33 maçta takımına 5 golle katkı sağladı. 2012-2013 sezonunda da 27 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atan Visca, bir sonraki sene ise İstanbul BBSK ile 1. Lig'de mücadele etti. Söz konusu dönemde de 10 golü bulunan tecrübeli futbolcu, takımın isim değiştirerek Süper Lig'e tekrar merhaba dediği 2014-2015 sezonundan itibaren gollerinin yanına asistlerini de eklemeye başladı. O sene Medipol Başakşehir formasını 34 kez giyen ve 8 gol, 2 asist yapan Bosna-Hersekli, ertesi sezonda ise kariyerinin en gollü zamanını geçirdi. Visca, 2015-2016 sezonunda rakip ağları 17 defa sarsarken, 4 kez de arkadaşlarına gol pası verdi. 2016-2017'de 8 gol, 7 asistlik performans sergileyen Edin Visca, geçtiğimiz sezonu da yaptığı 15 asistle Süper Lig'in asist kralı olarak tamamladı.

DEĞERİNE DEĞER KATTI

Edin Visca, başarılı performansıyla adeta değerine de değer kattı. 28 yaşındaki oyuncunun mevcut durumdaki piyasa değeri tam 10 milyon Euro. Başakşehir’in Spor Toto Süper Lig’e döndüğü 2014-2015 sezonunda 3 milyon Euro’luk bir piyasa değerine sahip olan başarılı orta saha, o tarihten bu yana bonservis fiyatını 3 kattan fazla arttırarak tam 10 milyon Euro yaptı.

Başakşehirli futbolcu, ligin en değerli oyuncuları arasında da 8. sırada yer alıyor.

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