Tam 686 gün oldu! Ama Muharrem Usta...

Trabzonspor'da 6 Aralık 2015 tarihinde göreve seçilen Muharrem Usta başkanlığındaki kulüp yönetim kurulu sıkıntılı süreçlerden geçiyor. 50. yılda şampiyonluğun telaffuz edildiği sezonda Karadeniz ekibinin dip yapması kaosa neden olurken, toplu istifaların yaşandığı bordo-mavililerde kongre tartışmaları tavan yaptı. Başkan Muharrem Usta'nın 'yola devam edeceğiz' demesine karşın yaşanan süreçte nasıl bir yol haritası izleyeceği merakla bekleniyor.

686 gündür yüzü gülmedi

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, görevde bulunduğu 686 günlük süreçte sportif olarak hedeflediği başarıyı bir türlü yakalayamadı. İstikrar adına Teknik Direktör Ersun Yanal'la alınan başarısız saha sonuçlara rağmen sabır gösteren Usta, büyük bir hayal kırıklığı yaşarken Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirerek kan değişimine gitti.

Hesaplar tutmadı

Trabzonspor, ligde en fazla mağlubiyet yaşadığı dönemi de Usta başkanlığında geride bıraktı. 2015-16 sezonunu 40 puanla 13'üncü sırada tamamlayan ve 18 yenilgi ile lig tarihinde en fazla mağlup olduğu dönemi yaşan bordo-mavililer, ayağa kalkma yılı olarak gördüğü 2016-17 futbol sezonunda ise ligi 14 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 yenilgi alarak 51 puan ile 6. sırada tamamladı. Büyük umutlarla başlanan yeni sezonda önemli transferlere imza atan bordo-mavililer, oynadığı 9 maçta ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 9 puan ile 13. sırada yer aldı. Bordo-mavili takım bu sonuçlarla tarihinin en kötü günlerini yaşıyor.

Tüm imkanları zorladı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, göreve geldiği günden beri kulübün ekonomik yapısı nedeniyle sağlıklı bir çalışma ortamının aksine sıkıntılı bir tablo içinde planlama yaptı. Bir taraftan düzelmesi gereken ekonomik tabloyla birlikte diğer taraftan yarışmacı bir takım kurmak için yoğun bir mesai harcanırken, 50. yıl hedefi, camianın şampiyonluk arzusu ve heyecanı alınan saha sonuçlarının ardından yerini sıkıntılı ve sancılı bir sürece bıraktı. (Fotomaç)