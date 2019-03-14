Tam 5 bin 512 gün geçti! Sadece Serkan Balcı ve Selçuk Şahin...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTam 5 bin 512 gün geçti! Sadece Serkan Balcı ve Selçuk Şahin...
GeriFutbol Tam 5 bin 512 gün geçti! Sadece Serkan Balcı ve Selçuk Şahin...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
14.03.2019 - 11:36, Son Güncelleme:

Tam 5 bin 512 gün geçti! Sadece Serkan Balcı ve Selçuk Şahin...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Tam 5 bin 512 gün geçti! Sadece Serkan Balcı ve Selçuk Şahin...

Milli takımda son maçına Şubat 2004’te çıkan Güneş’in, Danimarka ile oynanan dostluk maçında forma şansı verdiği futbolculardan sadece 3’ü faal olarak top koşturuyor. 

Mircea Lucescu ile yollarını ayıran Türkiye Futbol Federasyonu A Milli Takım'ı, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’e emanet etmişti.

Güneş ile Haziran 2019 yılından geçerli olmak üzere 4 yıllığına anlaşma yaptığını duyuran TFF, tecrübeli hocayı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonu Elemeleri’nde 22 Mart’ta Arnavutluk ve 25 Mart’ta Moldova ile oynanacak maçlar için de göreve çağırdı.

Kariyerinde daha önce 2000-2004 yılları arasında Milli Takımı çalıştıran Güneş, 2000 yılında Güney Kore - Japonya ev sahipliğinde düzenlenen 2002 Dünya Kupası’nda, ay-yıldızlı takımla dünya üçüncüsü olmuştu. Milli Takım kariyerinde en son kulübede 18 Şubat 2004 tarihinde Danimarka ile oynanan dostluk maçında oturan Şenol Güneş, 22 Mart’ta göreve başlayacağı Arnavutluk maçıyla tam 5 bin 512 gün sonra aynı heyecanı yaşayacak. 

Gözler kadro tercihinde 

Mircea Lucescu’nun büyük tartışmalara konu olan oyuncu tercihleri sonrası gözler Şenol Güneş’e çevrildi. Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Vodafone Park’ta oynanan Atiker Konyaspor maçı sonrası kadro tercihi hakkında açıklamalarda bulunan tecrübeli çalıştırıcı, “Bu takım bizim takım diyeceksiniz. Herkesin fikirlerini alacağım. Bu takım iki maçı nasıl kazanır fikir alışverişinde bulanacağız. Kim girer kim girmez bilemiyorum. İki maçı da kazanmak istiyoruz” demişti.

Güneş’in kadro tercihinde en büyük soru işareti de Beşiktaş'ın golcüsü Burak Yılmaz’ı aday kadroya davet edip etmeyeceğinde. 

Son kadrosundan sadece 3 faal oyuncu kaldı 

Milli Takım'ın başında 18 Şubat 2004 tarihinde Danimarka maçında son kez saha kenarında yer alan Güneş, o maçta Rüştü Rençber, Fatih Sonkaya, Ümit Özat, Orhan Ak, İbrahim Üzülmez, İbrahim Toraman, Deniz Barış, Hamil Altıntop, Tuncay Şanlı, Gökdeniz Karadeniz, Nihat Kahveci, Çağdaş Atan, Serkan Balcı, Tolga Seyhan, Faruk Bayar, Uğur İnceman, Selçuk Şahin ve Zafer Biryol’u kadroya dahil etmişti.

66 yaşındaki çalıştırıcının son maçında forma şansı verdiği isimlerden sadece Serkan Balcı (Sarıyer), Selçuk Şahin (Gençlerbirliği) ve Fatih Sonkaya (Kohlcheider) faal olarak futbolculuk kariyerlerini sürdürüyor.

Şenol Güneş’ten Başakşehir’e ziyaret
Şenol Güneş’ten Başakşehir’e ziyaret
10
Milli Takım kararı Burak Yılmaz...
Milli Takım kararı! Burak Yılmaz...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Tam 5 bin 512 gün geçti Sadece Serkan Balcı ve Selçuk Şahin...

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Spor dünyasında son 24 saatte neler yaşandı?İşte spor gündeminde son 24 saatte öne çıkan haberler... Spor turu (14.03.2019)
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalya'ya Doukara için servet teklifi geldi!

Denizlispor'da Kehinde özür diledi

Manisa'da akılalmaz görüntü!

Maccabi Tel Aviv Anadolu Efes maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?