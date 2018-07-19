Tam 16 adet Avrupa Ligi ön eleme maçı CANLI YAYINDA!
Avrupa Ligi'nde heyecan, ön eleme maçlarıyla başladı. Geçtiğimiz hafta oynanan maçların rövanşları Nesine.com'da CANLI YAYINDA! İşte o maçlar...
Bugün iddaa bülteninde 43 tane Avrupa Ligi ön eleme rövanş maçı var. Nesine.com, sizler için bu 43 maçın 16'sını listesine aldı, CANLI yayınlayacak!
Maccabi Tel Aviv - Ferencvaros
- İlk maç 1-1 bitti. İsrail'de, köklü iki ekip rövanş maçına çıkıyor.
- CANLI YAYIN saati 20:00!
Partizan Belgrad - Rudar Pljevlja
- İlk maçı 3-0 kazanan Partizan, taraftarı önünde de fark atar mı?
- Ateşli taraftarları CANLI izlemek için saatleri 21:30'a kuralım!
Ve dahası... Tam listeye ulaşmak için buraya tıklayın!
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