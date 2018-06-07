Talisca'ya 40 milyon Euro! Dev kulüp...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTalisca'ya 40 milyon Euro! Dev kulüp...
GeriFutbol Talisca'ya 40 milyon Euro! Dev kulüp...
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
07.06.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Talisca'ya 40 milyon Euro! Dev kulüp...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Talisca'ya 40 milyon Euro! Dev kulüp...

Beşiktaş'tan ayrılan Anderson Talisca ile ilgili Portekiz'den yeni iddialar geldi. Portekiz'in ünlü gazetesi O Jogo, Anderson Talisca için Manchester United'ın 40 milyon Euro'luk teklif yaptığını yazdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de, sezonun son maçından sonra yaptığı açıklamada Talisca'nın İngiltere Premier Lig'e gideceğini söylemişti.

Portekiz'in ünlü spor gazetesi O Jogo, Anderson Talisca için Manchester United'ın son olarak 40 milyon Euro'luk bir teklif yaptığını yazdı. İki Çin kulübünün de Talisca için 40 milyon Euro vermeye razı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Anderson Talisca'nın ise Çin'den gelen yüksek kontrat teklifi nedeniyle düşünme aşamasında olduğu, transferin önümüzdeki günlerde belli olacağı bilgisi verildi.

24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2 yıl formasını giydiği Beşiktaş'ta 80 resmi maça çıkarken 37 gol atıp 14 asist yaptı.

Taliscaya 40 milyon Euro Dev kulüp...

FİKRET ORMAN'IN TALISCA SÖZLERİ
"Talisca'nın son zamanlarına kadar uğraştık ama oyuncu Beşiktaş'ta kalmak istemediğini ifade etti devre arasında. Maalesef, bizim birilerini havaya sokmakta, yükseltmekte, yukarıdakini de aşağı çekmekte inanılmaz bir becerimiz var. Birilerinin bir tarafını kaldırmakta üstümüze yok. 'Talisca'yı al' denildikçe oyuncu da kendini dünyanın en önemli şeyi zannetti. Beşiktaş'ın ne olduğunu gidince anlar. Talisca, Beşiktaş'ta kalmak istemedi, yoksa bonservisle alakası yok."

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Demir Grup Sivasspor maçı sonunda yaptığı açıklamada Talisca'nın ayrılığını duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, "Talisca'yı uğurladık, gitmesine üzüldüm. Devre arasında zaten gitmişti. Premier Lig'de Cenk Tosun'a rakip olabilir. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum." ifadelerini kullandı ve Brezilyalı yıldızın, Premier Lig'e gideceğini açıklamıştı.

Şenol Güneş'ten Talisca açıklaması!Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, son oynanan Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'a veda etti. Şenol Güneş, Brezilyalı futbolcunun Premier Lig'e gideceğini açıkladı.
daha fazla video için

Talisca ile Manchester United'ın ilgisi olduğu haberleri, Ada basınına yansımıştı.

Taliscaya 40 milyon Euro Dev kulüp...

OMUZLARDA VEDA ETMİŞTİ
Beşiktaş'ta son 2 sezonda kiralık olarak oynayan Talisca, maç sonrası taraftarlara üçlü çektirdi. Siyah-beyazlı oyuncular, Talisca'yı omuzlara almıştı. (Habertürk)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Nazilli Belediyespor’dan golcü atağı

Bodrumspor Ahmet Han’la imzaladı

Altaylı gençlerin ilk heyecanı

Beşiktaş'ın kamp programı belli oldu