Talisca'nın yeni adresini açıkladılar!
İtalya'nın Corriere della Sera gazetesi, Roma'nın Benfica ile Anderson Talisca'nın transferi konusunda anlaştığını iddia etti.
Gazete, Benfica ile Roma'nın anlaştığını kesin olarak yazmasa da Roma'nın Talisca ile görüşme konusunda serbest olduğunu iddia etti.
Son 2 sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Anderson Talisca, siyah-beyazlı forma altında 36 gole imza attı.
Ünlü menajer Jorge Mendes ve Carlos Leite arasındaki iyi ilişkiler sebebiyle adı Wolverhampton Wanderers ile de anılan Talisca'nın Beşiktaş'ta devam etmesinin zor olduğu, çünkü 21 milyon euroluk bonservisini almakta zorluk çekeceği yazıldı.
5-2'nin rövanşında, 2 Mayıs Çarşamba günü saat 21:45'te Liverpool'u konuk edecek olan Roma, bir kez daha mucize peşinde.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle