Talisca'nın menajerinden transfer açıklaması! Roma...
Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite, Roma ile görüşmediklerini söyledi.
Transferin en iştah kabartıcı isimlerinden olan Anderson Talisca'nın menajeri Carlos Leite'den açıklama geldi. Roma Futbol Direktörü Monchi'nin Brezilyalı için yaptığı transfer açıklamalarına yanıt veren menajer, "Roma ile görüşmemiz yok" dedi.
İtalyan basınına konuşan Leite, "Talisca hakkında şu an bir şey söyleyemem. Monchi ile onun hakkında hiç konuşmadım" diye konuştu.
Beşiktaş'ın Talisca'yı Benfica'dan 21 milyon Euro'ya satın alma hakkı bulunuyor. Brezilya Milli Takımı'na davet edilerek kariyer basamaklarını bir bir çıkan Sambacı için siyah-beyazlılar bonservis hamlesi yapmak amacında.
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