Talisca'nın gözü nerede! Açıkladı...
Talisca, Beşiktaş'ın Karabükspor'u 5-0 yendiği maçın ardından yayıncı kuruluşa konuştu.
Maçta iki gol atan Brezilyalı golcü şunları söyledi:
"Ligin ilk yarısına göre tempumu çok daha yukarı çektim. Tanrı'ya şükür işler iyi gidiyor. Ülkem tarafından izlenmek benim için çok güzel. Büyük bir milli takımımız var, çok iyi oyunculara sahibiz. İyi çalışırsam, sıkı çalışırsam orada olabilirim. İki gol de çok güzeldi. Bu goller Beşiktaş'ın 3 puan almasında faydalı oldu."
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