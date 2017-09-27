Talisca'dan transfer açıklaması: Umarım...

Talisca galibiyetle ilgili olarak "Şampiyonlar Ligi gibi önemli bir arenada yine gol attığım için çok mutluyum. Kulübümüz, ilerlememiz için tüm imkanları bize sağlıyor" dedi.

Grubu değerlendiren ve Vincent Abaoubakar'ın Porto formasıyla Monaco'ya iki gol atması hakkında konuşan Talisca, "Zor bir gruptayız, çok iyi takımlar var. Porto bugün iyi bir sonuç çıkardı. Şimdi önümüzde lig var. Bugün için bize düşeni yaptık. Artık lige odaklanacağız. Onun ardından Şampiyonlar Ligi'ne yönelip Monaco maçına bakacağız" diye konuştu.

"Beşiktaş bonservisini almak istiyor, ne düşünüyorsun?" sorusuna yanıt veren Talisca, "Bu haberler beni çok mutlu ediyor. İyi çalıştığım anlamına geliyor. Burada ben ve ailem çok mutluyum. Umarım Beşiktaş bonservisimi alır." diye konuştu.