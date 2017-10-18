İşte Talisca'nın açıklamaları;

"Şampiyonlar Ligi gibi zor bir turnuvada 3'te 3 yapmak güzel bir şey. Bunu, bugün kutlayacağız ve sonra önümüzdeki maça motive olacağız. Herkes neler yapabileceğimizi görüyor. Daha ileri gidebiliriz. Bunlar günlük çalışmalarla olacak şeyler. Şimdiden konuşmak doğru değil."

'TRANSFER KONUŞMAK DOĞRU DEĞİL'

"Beşiktaş'ın çalışma imkanları çok güzel. Bana da bu imkanı verdikleri için çok teşekkür ediyorum Beşiktaş'a. Ailem burada çok mutlu. Bütün her şey iyi gidiyor. Şimdiden bunları konuşmak doğru değil..."

"Her zaman gol atmak iyi oynadığınıza işaret değildir, bazen takım için oynamanız lazım. Ben de onu becermeye çalışıyorum"