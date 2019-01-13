Talisca'dan ÅŸaÅŸÄ±rtan paylaÅŸÄ±m! G.Saray...
Uzun sÃ¼redir Galatasaray'Ä±n transfer gÃ¼ndeminde olan BrezilyalÄ± golcÃ¼ Alan Carvalho Guangzhou Evergrande'nin kamp kadrosunda yer aldÄ±. Alan'Ä±n takÄ±m arkadaÅŸÄ± Talisca ikilinin uÃ§akta Ã§ekildiÄŸi bir fotoÄŸraf paylaÅŸtÄ±.
Galatasaray'Ä±n gÃ¼ndemindeki forvet Alan Carvalho, takÄ±mÄ± Guangzhou Evergrande ile Dubai'ye sezon Ã¶ncesi kampÄ±na gidiyor.
BrezilyalÄ± golcÃ¼ Alan'Ä±n takÄ±m arkadasÄ± eski BeÅŸiktaÅŸlÄ± Talisca kamp Ã¶ncesi fotoÄŸraflarÄ±nÄ± instagram hesaplarÄ±ndan paylaÅŸtÄ±.
Talisca'nÄ±n bu paylaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n ardÄ±ndan GalatasaraylÄ± taraftarlar "Alan transferi de yatacak mÄ±?" sorularÄ±nÄ± sormaya baÅŸladÄ±.
SarÄ±-KÄ±rmÄ±zÄ±lÄ± takÄ±mÄ±n Alan Carvalho ile yÄ±llÄ±ÄŸÄ± 3.5 milyon Euro'dan 3 yÄ±llÄ±k anlaÅŸmaya vardÄ±ÄŸÄ± iddia ediliyordu.
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