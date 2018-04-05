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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
05.04.2018 - 09:34, Son Güncelleme:

Talisca'dan bomba açıklama... 'İmzayı atmam!'

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Talisca'dan bomba açıklama... 'İmzayı atmam!'

Portekiz basınında çıkan haberlere göre; İspanya’nın Valencia Kulübü, bonservisi Benfica’da bulunan Talisca’ya talip oldu.

Beşiktaş’ın satın alma opsiyonu 31 Mayıs’a kadar geçerli. Kartal bu tarihe kadar 21 milyon euroyu Portekiz ekibine öderse, Brezilyalı yıldızın tapusunu alabilecek.

Avrupa’nın birçok kulübü Talisca’yı isterken Brezilyalı yıldız, Valencia’ya sıcak bakmıyor ve o kulübe imza atmayacağını açıkladı. Bunun nedeni ise La Liga’daki büyük Real Madrid ve Barcelona etkisi. Şampiyonluk mücadelesi, istisnalar olsa da genelde bu iki ekip arasında geçiyor.

ŞAMPİYONLUK ŞANSI YOK
Talisca, menajeriyle yaptığı konuşmada, “İspanya Ligi’ni seviyorum ama Valencia’ya gidersem şampiyonluk şansım olmayacak. Orada Real Madrid ve Barcelona var. Bu iki takımı geride bırakmak neredeyse imkansız. Oraya gidip sıradan bir mücadele vermek istemiyorum. Beşiktaş’ta mutluyum. 31 Mayıs’a kadar bekleyelim. Beşiktaş opsiyonumu kullanırsa burada kalmak istiyorum. Sonrasında Dünya Kupası’nda kendimi göstermeliyim. Ondan sonra gelebilecek tekliflere bakarız. Beşiktaş’ın çıkarlarına uyan bir teklif gelirse giderim” dedi.

Bunun üzerine Talisca ve menajeri beklemeye geçti. Brezilyalı yıldız, Valencia’ya sıcak bakmıyor. İngiltere’den de bazı teklifler aldı ama bunlar da Manchester United, Manchester City ve Chelsea gibi takımlardan değildi.

Yıldız orta saha oyuncusu, hangi lige giderse gitsin şampiyonluk mücadelesinin içinde yer almak istiyor. Avrupa’nın elit kulüplerinden teklif gelmediği sürece adres değiştirmek istemiyor. Beşiktaş’ın planı ise onun bonservisini alıp, Dünya Kupası sonrasında gelecek tekliflere göre hareket etmek. (Fanatik)

 

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