Talisca zam istiyor!
Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız futbolcusu Talisca kulüpte kalmak için zam istedi. İşte yıldız oyuncunun istediği yeni yıllık ücret...
Beşiktaş'ta iki sezondur kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca'nın sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Brezilyalı yıldızın sözleşmesinde 21 milyon euro'ya Beşiktaş'ın bonservisini alabileceği maddesi bulunurken, Talisca'nın ise takımda kalmak için zam istediği belirtildi.
Portekiz basınının haberine göre Talisca, siyah-beyazlı takımdan yıllık 3 milyon euro maaş istiyor. Beşiktaş'ta şu an 2.2 milyon euro'ya oynayan 23 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'de kendisinin ve ailesinin mutlu olduğunu söylemişti.
TALİPLERİ VAR
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman da "Talisca eğer bizimle kalmak isterse bonservisini alırız" ifadelerini kullanmıştı. Kariyerinde ilk kez Brezilya Milli Takımı'na davet alan Talisca ile Liverpool, Manchester United ve Monaco gibi takımların ilgilendiği belirtiliyor. (Fotomaç)
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