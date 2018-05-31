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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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GeriFutbol Talisca ve Oğuzhan için kritik gün
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Futbol
İsmail ER
31.05.2018 - 00:05, Son Güncelleme:

Talisca ve Oğuzhan için kritik gün

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Talisca ve Oğuzhan için kritik gün

Oğuzhan’ın sözleşmesi bitiyor, Talisca’nın satın alma opsiyonu için son gün Talisca ve Oğuzhan için kritik gün Beşiktaş 20 milyon Euro öderse Talisca’nın bonservisine sahip olacak

Siyah beyazlılarda geçen sezon 1.5 milyon Euro garanti para alan Oğuzhan bugün yeni sözleşme imzalamazsa serbest kalacak ve bedelsiz gidebilecek. Bu arada Şenol Güneş yönetimden yerli oyuncu isterken, scouting ekibinin belirlediği listeyi yönetime sundu.

Transfer çalışmaları için kolları sıvayan Beşiktaş’ta bugün kritik bir gün yaşanacak. Milli oyuncu Oğuzhan Özyakup’un dört yıllık sözleşmesinin süresi bugün sona erecek. Eğer siyah beyazlılar başarılı oyuncu ile yeni sözleşme imzalamazsa, Oğuzhan 1 Haziran itibarıyla serbest kalacak. Beşiktaş bu tarihten sonra da Oğuzhan’la sözleşme imzalayabilecek ancak oyuncu da başka bir kulüple anlaştığı takdirde bedelsiz gidecek. Geçen sezon 1.5 milyon Euro garanti ücret ve 10 bin euro maç başı para alan Oğuzhan’a yurt dışından talipler olduğu biliniyor.

Yüksek bedele satabilirse...

BEŞİKTAŞ’ın iki sezondur Benfica’dan kiraladığı Anderson Talisca için de satın alma opsiyonu bugün 17.00’de sona erecek. Siyah beyazlılar, geçen sezon 47 maçta 20 gol, 7 asiste imza atan Brezilyalı futbolcunun bonservisini 20 milyon karşılığında alabilecek. Siyah beyazlılar, Avrupa’da birçok talibi olan Brezilyalı yıldızı 20 milyon Euro’dan daha yüksek bir bedele satma olasılığını göz önüne alarak, bonservisi hesapları yapıyor. Bununla beraber yönetimin yeni sezonda harcamaları kısma kararı alması, 20 milyon Euro gibi yüksek bir bedel ödeme ihtimalini zayıflatıyor.

Güneş 7 oyuncu ismi verdi

BAŞKAN Fikret Orman ve yönetim ile bir araya gelen Teknik Direktör Şenol Güneş, yerli oyuncu transferi istedi. Siyah beyazlı takımın sistemine uyan bazı oyuncuların scout ekibi tarafından kendisine iletildiğini belirten Güneş, bu oyunculardan en azından birkaçının alınmasını istedi. Scout ekibinden Gökhan Keskin ve Fikret Demirel’in teknik ekibe sunduğu isimler arasında Emre Çolak, Yasin Öztekin, Zeki Çelik, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Okay Yokuşlu ve Muhammet Himmet bulunuyor. Yönetim de bu isimleri transfer etmek için kulüpler ve oyuncularla temaslara başladı.

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