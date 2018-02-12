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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
12.02.2018 - 09:20, Son Güncelleme:

Talisca transferinde son dakika!

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Talisca, Karabük maçında yaptığı dubleyle bu sezon 14 gole ulaştı, bonservis konusu yine gün yüzüne çıktı. Beşiktaş yönetimi Brezilyalı yıldızın 20 milyon Euro’luk opsiyon bedelini düşürmek için Benfica’ya prese başladı. Siyah-Beyazlılar, takımı lig şampiyonluğuna taşıması halinde Sambacı’nın tapusunu almayı planlıyor.

Beşiktaş formasıyla şovuna önceki akşam da devam eden Anderson Talisca, Karabükspor mücadelesinde rakip fileleri 2 kez sarsmıştı. İkinci yarıdaki son 4 karşılaşmada 6 gollük performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, bu sezon 31 mücadele sonunda 14 sayıya ulaştı.

Sambacı’nın etkili performansı sonrasında taraftardan, “Bonservisini alın” sesleri gelmeye başladı. Yönetim, bu isteğe karşılık vermek için planını belirledi.

Benfica’dan 2 sezonluğuna 5 milyon Euro (23 milyon TL) karşılığında kiralanan Talisca’nın, 20 milyon Euro’luk (94 milyon TL) satın alma opsiyonunu düşürmek için Portekiz ekibiyle temaslarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, yıldız ismi kadrosunda tutmayı hedefliyor.

SİVASSPOR MAÇINDAN SONRA
Sözleşmesindeki 20 milyon Euro’luk opsiyonu 31 Mayıs’a kadar kullanma hakkı bulunan Beşiktaş, bu maddeye güvenip sezon sonunu beklemeye geçti.

Teknik direktör Şenol Güneş’in de kadroda tutulmasını istediği Brezilyalı’nın bonservisi, takım sezon sonunda üst üste üçüncü kez lig şampiyonluğuna ulaşırsa 20 Mayıs’taki son lig maçı olan Sivasspor karşılaşmasından sonra alınacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNANSE EDECEK
Yönetim, lig şampiyonluğu halinde Devler Ligi’nden gelecek geliri düşünerek bu transferi finanse edecek. Bu sezon sadece ayak bastı parası olarak 12.7 milyon Euro (59 milyon TL) gelir elde eden, toplamda ise kazancı 50 milyon Euro’yu (234 milyon TL) aşan Beşiktaş, lig şampiyonluğu sonrası Talisca’yı alıp daha da parlatarak ilerleyen dönemde Avrupa’ya daha yüksek bir bedele göndermenin hayalini kuruyor. (Fanatik)

 

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