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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
02.12.2019 - 08:54, Son Güncelleme:

Talisca tarihe geçti! Şampiyonluk geldi...

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Talisca tarihe geçti! Şampiyonluk geldi...

Brezilyalı futbolcu Talisca, Çin Ligi’nde kulübü Guangzhou Evergrande’yle şampiyon oldu. Ara transfer dönemi yaklaşırken yıldız ismin, yine Siyah-Beyazlılar’ın listesinde yer aldığı konuşuluyor.

Siyah-Beyazlılar’da 2016-18 sezonları arasında Portekiz ekibi Benfica’dan kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, Beşiktaş’taki macerasının ardından Çin Ligi’ne geçiş yapmıştı. 2 yıldır Guangzhou Evergrande’de görev yapan Brezilyalı orta saha oyuncusu, dün takımıyla şampiyon oldu. Çin Ligi’nde son haftaya kadar süren yarışta dün Shanghai Shenhua’yı ağırlayan yıldız ismin kulübü, rakibini 3-0’lık skorla geçip 70 puanla ipi göğüsledi. Talisca, farklı galibiyete 1 asistlik katkı sağladı. Bu sezon Guangzhou Evergrande formasıyla 18 maça çıkan Talisca, dönemi, 10 gol ve 2 asistle tamamladı. Ara transfer dönemi yaklaşırken yıldız ismin, yine Siyah-Beyazlılar’ın listesinde yer aldığı konuşuluyor.

Pereira, üçüncü bitirdi

Ligde Bursaspor’un eski oyuncusu Cedric Bakambu’nun formasını giydiği Beijing Gouan, 70 puanla 2.sırada tamamlarken geçen sezon Çin Süper Ligi’nde şampiyon olan eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira’nın çalıştırdığı Shanghai SIPG ise 66 puanla 3. oldu.

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