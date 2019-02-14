Talisca: Galatasaray'ı bilemem ama...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 turundaki "Galatasaray-Benfica" maçı öncesi, Beşiktaş ve Benfica'nın eski futbolcusu Anderson Talisca'dan açıklamalar geldi.
Brezilyalı futbolcu, eski takımı Benfica'ya uyarılarda bulundu.
"Benim bıraktığım zamanla, şu an arasında Galatasaray kadrosunda ciddi değişiklikler var. Şu andaki durumları hakkında o yüzden bir fikir belirtemeyeceğim. Onları bilemem ama yine de stadyumdaki atmosferin etkili olduğunu sizlere söyleyebilirim. Taraftarlar, Benfica üzerinde baskı kurmaya çalışacaktır."
TALISCA: "BENFICA'YI UNUTAMAM"
Eski takımı Benfica'ya da mesaj gönderen Talisca, "Benfica'yı ve taraftarlarını asla unutamam. Yeniden şampiyon olmalarını çok istiyorum." dedi.
Talisca bir dönem ülkemizde Beşiktaş forması giymişti...
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