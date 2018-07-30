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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2018 - 09:52, Son Güncelleme:

Talisca şov sürüyor! İşte harika goller

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Çin'in Guangzou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca, gollerine bu hafta da devam etti. Yıldız oyuncu forma giydiği 2 hafta sonunda 5 gole ulaştı.

Çin Süper Lig'inde Guangzou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, bu haftayı da boş geçmedi.

Guangzhou'nun sahasında Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği mücadelede, takımı adına müthiş bir maç çıkaran Brezilyalı futbolcu, harika 2 gol kaydetti.

Maçta dakikalar dakikalar 2'yi gösterdiğinde Hanwen Deng ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bitmeden Lin Gao skoru 2-0 yaptı. 64. dakikada ise tekrar kiralık olarak Çin Ligi'nde dönen Brezilyalı Paulinho skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. 70. dakikada ise sahneye tanıdık bir isim çıktı. Eski Beşiktaş'lı Anderson Talisca, harika bir tek vuruşla skoru 4-0 yapan golü kaydetti. Perdeyi kapatan isim ise yine Talisca oldu. Brezilyalı yıldız harika bir aşırtma golüyle skoru 5-0 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı. 

Bu sonucun ardından GZ Evergrande puanını 24 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Konuk takım CQ Lifan ise 14 puanda kaldı.

Talisca yeni takımıyla forma giydiği 2 maçta 5 gole ulaşmış oldu.

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