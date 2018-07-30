Talisca şov sürüyor! İşte harika goller
Çin'in Guangzou Evergrande takımına transfer olan Anderson Talisca, gollerine bu hafta da devam etti. Yıldız oyuncu forma giydiği 2 hafta sonunda 5 gole ulaştı.
Çin Süper Lig'inde Guangzou Evergrande forması giyen Anderson Talisca, bu haftayı da boş geçmedi.
Guangzhou'nun sahasında Chogqin Lifan'ı 5-0 mağlup ettiği mücadelede, takımı adına müthiş bir maç çıkaran Brezilyalı futbolcu, harika 2 gol kaydetti.
Maçta dakikalar dakikalar 2'yi gösterdiğinde Hanwen Deng ev sahibi takımı 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bitmeden Lin Gao skoru 2-0 yaptı. 64. dakikada ise tekrar kiralık olarak Çin Ligi'nde dönen Brezilyalı Paulinho skoru 3-0'a getiren golü kaydetti. 70. dakikada ise sahneye tanıdık bir isim çıktı. Eski Beşiktaş'lı Anderson Talisca, harika bir tek vuruşla skoru 4-0 yapan golü kaydetti. Perdeyi kapatan isim ise yine Talisca oldu. Brezilyalı yıldız harika bir aşırtma golüyle skoru 5-0 yaptı ve maç bu skorla tamamlandı.
Bu sonucun ardından GZ Evergrande puanını 24 yaptı ve 4. sıraya yükseldi. Konuk takım CQ Lifan ise 14 puanda kaldı.
Talisca yeni takımıyla forma giydiği 2 maçta 5 gole ulaşmış oldu.
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