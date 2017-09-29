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Talisca Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Beşiktaş formasıyla yükselişini devam ettiren Anderson Taslica, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın en iyi 11'inde yer aldı.

Hürriyet Haber
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Beşiktaş'ın yıldız ismi Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı. Leipzig karşısında kaydettiği golle ön plana çıkan Brezilyalı futbolcu, haftanın en iyi kadrosunda gösterildi.

Play Station'daki en yüksek puanlara göre oluşturulan rüya takımı şu şekilde oldu:

Areola (PSG), Trippier (Tottenham), Alderweireld (Tottenham), Lang (Basel), Tierney (Celtic), Dania Alves (PSG), Talisca (beşiktaş) Mkhitaryan (Manchester United), Martial (Manchester United), Kane (Tottenham), Ben Yedder (Sevilla)

Talisca Şampiyonlar Liginde haftanın 11inde

 

 

Bu maç, Negredo'nun gecesi olabilir

 
Şampiyonlar LigiAnderson TaliscaBeşiktaşhaftanın 11'i
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