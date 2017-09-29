Talisca Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

Beşiktaş'ın yıldız ismi Anderson Talisca, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde yer aldı. Leipzig karşısında kaydettiği golle ön plana çıkan Brezilyalı futbolcu, haftanın en iyi kadrosunda gösterildi.
Play Station'daki en yüksek puanlara göre oluşturulan rüya takımı şu şekilde oldu:
Areola (PSG), Trippier (Tottenham), Alderweireld (Tottenham), Lang (Basel), Tierney (Celtic), Dania Alves (PSG), Talisca (beşiktaş) Mkhitaryan (Manchester United), Martial (Manchester United), Kane (Tottenham), Ben Yedder (Sevilla)