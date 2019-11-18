Talisca rüyası gerçek oluyor! 6 aylığına kiralık...
Menajerine, Türkiye’den takım bulması için talimat veren Anderson Talisca’ya ilk ciddi teklifin Trabzonspor tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor, ara transferde takıma az ama öz takviye yapıp, bu özlemini gidermenin planları içinde. Transfer edilmek istenen isimlerin başında ise de şu sıralar Çin’in Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca geliyor.
Yönetime yakın isimlerden alınan bilgiye göre, Trabzonspor, Brezilyalı 10 numara için araştırmalara başladı. Bordo-Mavili kurmaylar Talisca’yı ocak ayında Çin ekibi Evergrande’den 6 aylığına kiralamak istiyor. Yönetim bu transferi sonlandırmak için tüm ekonomik kaynakları zorlayacak.
Talisca'nın kiralanması için kulübüne 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Trabzonspor, yıldız isme de 6 ay için 2 milyon Euro vermeyi planlıyor.
Yönetimin bu önerileri, menajerler aracılığı ile Talisca’ya ilettiği ve yıldız oyuncunun kararını beklenmeye başlandığı ifade edildi.
BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATTI
Brezilyalı 10 numara, ‘Tamam’ derse, Bordo-Mavililer transferi sonlandırmak için Çin’e gidecek. Ekonomik sıkıntılar çeken Beşiktaş ise Talisca transferinden geri çekildi.
24 maçta 13 gol attı
25 yaşında olan Anderson Talisca, bu sezon Evergrande forması ile toplamda 24 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, Çin ekibine bu süre içinde 13 gollük katkı sağladı.
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