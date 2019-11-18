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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.11.2019 - 16:00, Son Güncelleme:

Talisca rüyası gerçek oluyor! 6 aylığına kiralık...

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Talisca rüyası gerçek oluyor! 6 aylığına kiralık...

Menajerine, Türkiye’den takım bulması için talimat veren Anderson Talisca’ya ilk ciddi teklifin Trabzonspor tarafından yapıldığı ortaya çıktı.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor, ara transferde takıma az ama öz takviye yapıp, bu özlemini gidermenin planları içinde. Transfer edilmek istenen isimlerin başında ise de şu sıralar Çin’in Evergrande takımında forma giyen Anderson Talisca geliyor.

Yönetime yakın isimlerden alınan bilgiye göre, Trabzonspor, Brezilyalı 10 numara için araştırmalara başladı. Bordo-Mavili kurmaylar Talisca’yı ocak ayında Çin ekibi Evergrande’den 6 aylığına kiralamak istiyor. Yönetim bu transferi sonlandırmak için tüm ekonomik kaynakları zorlayacak.

Talisca'nın kiralanması için kulübüne 1.5 milyon Euro’yu gözden çıkaran Trabzonspor, yıldız isme de 6 ay için 2 milyon Euro vermeyi planlıyor.

Yönetimin bu önerileri, menajerler aracılığı ile Talisca’ya ilettiği ve yıldız oyuncunun kararını beklenmeye başlandığı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ GERİ ADIM ATTI
Brezilyalı 10 numara, ‘Tamam’ derse, Bordo-Mavililer transferi sonlandırmak için Çin’e gidecek. Ekonomik sıkıntılar çeken Beşiktaş ise Talisca transferinden geri çekildi.

24 maçta 13 gol attı
25 yaşında olan Anderson Talisca, bu sezon Evergrande forması ile toplamda 24 maça çıktı. Brezilyalı yıldız, Çin ekibine bu süre içinde 13 gollük katkı sağladı.

 

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