Talisca Kartal'ı kanatlandırdı

Beşiktaş ile Kasımpaşa Süper Lig'in 19. haftasında karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı ekip sahasında konuk ekibi 2-1 mağlup etti.

18'inci dakikada kazanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortsında Talisca'nın kafa vuruşu kaleci Ramazan'ın solundan ağlara gitti: 1-0.

25'inci dakikada orta sahada topu kapan Medel'in pasını Quaresma'ya aktardı. Portekizli oyuncunun ortasında Talisca kafa vuruşuyla farkı 2'ye çıkard: 2-0.

72'nci dakikada orta sahada yapılan pas hatasında topla buluşan Mensah pasını Trezeguet'e aktardı. Trezeguet'in ceza sahasında topu sağ ayağına çekip yaptığı vuruş kaleci Fabri'nin solundan ağlara gitti: 2-1.

STAT: Vodafone Park

BEŞİKTAŞ: Fabri, - Gökhan Gönül, Pepe, Medel, Adriano, Atiba Hutchinson, Oğuzhan (Dk. 85 Tolgay Arslan), Quaresma, Talisca (Dk. 59 Vida), Babel, Negredo (Dk. 68 Lens)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, - Popov, Omeruo, Ben Youssef, Veysel Sarı, Pavelka (Dk. 81 Neumayr), Sadiku, Trezeguet, Mensah, Murillo (Dk. 46 İlhan Depe), Eduok (Dk. 70 Mbaye)

SARI KARTLAR: Adriano, Ryan Babel, Medel (Beşiktaş) - Pavelka, Popov (Kasımpaşa)

GOLLER: Dk. 18 - Dk. 25 Talisca (Beşiktaş) - Dk. 72 Trezeguet (Kasımpaşa)

GOL DAKİKALARI

PUAN DURUMU Süper Lig SIRA TAKIM O AV P 2 Önceki 2 Galatasaray 18 17 38 3 Önceki 3 Fenerbahçe 18 15 36 4 Önceki 4 Beşiktaş 19 15 36 5 Önceki 5 Trabzonspor 18 5 30 6 Önceki 6 Kayserispor 18 5 30 Puan durumu

MAÇTAN NOTLAR

Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, geçen haftaya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Dusko Tosic ile Pepe'nin sakatlığı nedeniyle 18. haftada Antalyaspor ile oynanan lig maçında savunmanın göbeğinde yeni transfer Domagoj Vida ile Gary Medel'e görev veren Güneş, Pepe'nin sakatlığının geçmesinin ardından bu bölgede bir kez daha değişikliğe gitti. Kasımpaşa karşısında Vida'yı yedek soyunduran tecrübeli teknik adam, Medel'in yanında Pepe'ye ilk 11'de şans verdi.

Geçen haftaki mücadelede ilk 11'de şans bulan Caner Erkin ise Kasımpaşa mücadelesinde yedekler arasında yer aldı. Antalyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olan Gökhan Gönül, Caner'in yerine ilk 11'de görev aldı. Siyah-beyazlı ekipte Fabricio Agosto Ramirez, Adriano Correia, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Anderson Talisca, Ryan Babel ve Ricardo Quaresma da ilk 11'de şans buldu. Cenk Tosun'un Everton'a transferinin ardından ilk 11'de daha çok görev almaya başlayan Alvaro Negredo da Kasımpaşa maçında yine Beşiktaş adına gol aradı.

- Tosic yine yok

Beşiktaş'ta sakatlığı henüz geçmeyen Dusko Tosic kadroda yer almadı. Sakatlığı nedeniyle Antalyaspor karşısında da forma giyemeyen Tosic'in yanı sıra uzun bir aranın ardından takımla çalışmalara başlayan Gökhan Töre de kadroya dahil edilmedi. Siyah-beyazlı ekipte Tolga Zengin, Utku Yuvakuran, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek, Fatih Aksoy, Jeremain Lens, Tolgay Arslan ve Necip Uysal da yedek soyundu.

- Mehmetçik'e destek

Maçın hakemleri ve iki takım oyuncuları Afrin'de Türkiye'nin sınır güvenliğini tehdit eden terör unsurlarını ortadan kaldırmak için Türk Silahlı Kuvvetlerinin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla, seremoni öncesi sahaya "Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız" yazılı pankartla çıktı. Taraftarlar da "Şehitler ölmez vatan bölünmez" tezahüratında bulundu. Beşiktaşlı taraftarlar, soğuk havaya rağmen maça büyük ilgi gösterdi. Tribünlerde çok az boşluk olurken mücadeleyi 35 bine yakın seyirci izledi.