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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol Talisca, İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı
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Futbol
14.02.2018 - 13:53, Son Güncelleme:

Talisca, İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı

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Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, devlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Brezilyalı oyuncuyu sezon başında da isteyen İngiliz ekibi Manchester United'ın yöneticileri, Talisca'nın avukatıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirdi.

Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunun başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı 13 golle siyah-beyazlı takımın şampiyonluğuna önemli katkı yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon da önemli işlere imza atıyor. Bu sezon şimdiye kadar forma giydiği 31 maçta 14 gol atan Talisca, Avrupa devlerinin de dikkatini çekiyor.

Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ön plana çıkan başarılı futbolcu, uzun süredir Manchester United'ın radarında bulunuyor. Beşiktaş'a 2 yıllığına kiralık olarak gelen Talisca'nın siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Başarılı oyuncunun satın alma opsiyonu 31 Mayıs 2018'e kadar siyah-beyazlı kulüpte olsa da, 22 milyon euroluk yüksek bonservis bedeli Beşiktaş'ı bu konuda zor durumda bırakıyor. (Yenişafak)

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