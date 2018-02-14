Talisca, İngiliz ekibiyle görüşmelere başladı
Beşiktaş'ın yıldızı Anderson Talisca, devlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Brezilyalı oyuncuyu sezon başında da isteyen İngiliz ekibi Manchester United'ın yöneticileri, Talisca'nın avukatıyla Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde görüşme gerçekleştirdi.
Beşiktaş'ın 2016-2017 sezonunun başında Portekiz ekibi Benfica'dan kiraladığı Anderson Talisca, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de attığı 13 golle siyah-beyazlı takımın şampiyonluğuna önemli katkı yapan 23 yaşındaki futbolcu, bu sezon da önemli işlere imza atıyor. Bu sezon şimdiye kadar forma giydiği 31 maçta 14 gol atan Talisca, Avrupa devlerinin de dikkatini çekiyor.
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde ön plana çıkan başarılı futbolcu, uzun süredir Manchester United'ın radarında bulunuyor. Beşiktaş'a 2 yıllığına kiralık olarak gelen Talisca'nın siyah-beyazlılarla olan sözleşmesi Haziran ayında sona eriyor. Başarılı oyuncunun satın alma opsiyonu 31 Mayıs 2018'e kadar siyah-beyazlı kulüpte olsa da, 22 milyon euroluk yüksek bonservis bedeli Beşiktaş'ı bu konuda zor durumda bırakıyor. (Yenişafak)
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