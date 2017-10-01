Talisca ile Caner soyunma odasında kavga etti iddiası! Açıklama geldi...

Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş kendi sahasında Trabzonspor ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Maç sonrası olay bir iddia gündeme geldi.

Beyaz TV muhabiri Sercan Dikme'nin haberine göre, Talisca ile Caner Erkin'in soyunma odasında kavga ettiği iddia edildi. Olayın maçtan sonra Caner'in soyunma odasın küfür ettiği ve bunun üzerine Talisca'nın bir anda Caner'in üzerine doğru hamle yaptığı söylendi.

İddianın devamında ikilinin tartışmasında Talisca'nın uçan tekme attığı iddia edilmişti.

Caner Erkin konuyla ilgili A Spor'a açıklama yaptı. Yıldız futbolcu "Talisca ile kavga ettiğim haberleri gerçek dışıdır" dedi.