Talisca durmak bilmiyor! Yine attı
Çin Süper Ligi'nin 18. hafta mücadelesinde Guangzhou Evergrande deplasmanda Henan Jianye ile karşılaştı.
Talisca 29. dakikada skoru 1-0 yapan golü kaydederken Ricardo Goulart ve Lin Gao attıkları ikişer golle skoru 5-0'a taşıdı.
Bir maçı eksik Guangzhou Evergrande puanını 33 yaparak 4. sıradaki yerini korudu.
Talisca ise 6. maçında 7. golünü kaydetti. Yıldız ismin bir de asisti bulunuyor.
Anderson Talisca, Çin Süper Ligi'nde forma giydiği 6 maçta 10 gol katkısı yaptı (7 gol ve 3 asist); Beşiktaş formasıyla 11 lig maçında 8 gol katkısı yapmıştı. (AJANSSPOR)
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