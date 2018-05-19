Talisca Beşiktaş'a veda etti! Şenol Güneş nereye gideceğini açıkladı...
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Talisca, son oynanan Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Beşiktaş'a veda etti. Şenol Güneş, Brezilyalı futbolcunun Premier Lig'e gideceğini açıkladı.
Beşiktaş'ın Portekiz'in Benfica Kulübünden iki sezonluğuna kiraladığı Brezilyalı Anderson Talisca, siyah-beyazlı takımda devam etmeyeceğini söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yendikleri maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan 24 yaşındaki futbolcu, "Çok güzel iki sene geçirdim. Bu iki sene içinde çok büyük gelişme kaydettim. Bunda kulüp çalışanları, teknik heyet, futbolcu arkadaşlarım ve taraftarların rolü çok büyük. Bana belli bir rahatlık ve konfor sağladılar. Mutlu bir aile ortamı oluşturdular ve bana bunu hissettirdiler." diye konuştu.
Siyah-beyazlı takımdan başı dik bir şekilde ayrıldığını aktaran Talisca, "Çok mutlu iki sezon geçirdim. Buradan başım dik bir şekilde ayrılıyorum. Menajerlerimle de konuştum. İki sezonda takım olarak iyi işler yaptık. İlk sezonumda şampiyon olduk. Beşiktaş formasıyla şampiyon olmanın verdiği gururla buradan ayrılıyorum." ifadelerini kullandı.
ŞENOL GÜNEŞ'TEN PREMIER LİG İMASI
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Sivasspor maçının ardından Anderson Talisca'nın transferi ile ilgili soruları yanıtladı. Kulüp adı vermeyen Şenol Güneş, Premier Lig'i işaret etti. Güneş, “Talisca devre arasında gitmişti. Hangi takıma transfer olduğunu söyleyemem. Cenk’e rakip olabilir” dedi. Wolverhampton’a gidip gitmediği sorulan Güneş, bu soruya ise “Bu kadar altları düşünmeyin, daha üstteki takımları düşünün” yanıtını verdi.
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