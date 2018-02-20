Talisca, Bayern'e gol atarsa unvanı alıyor!
Talisca, Bayern Münih karşısında fileleri havalandırması halinde takımının bu organizasyondaki en golcü oyuncusu unvanını alacak.
Kara Kartal'ın yıldız ismi Anderson Talisca, bu akşamki maça rekor için çıkacak. Beşiktaş formasıyla Şampiyonlar Ligi’nde 5 golü bulunan Sambacı, Bayern Münih karşısında fileleri havalandırması halinde takımının bu organizasyondaki en golcü oyuncusu unvanını alacak.
Brezilyalı, grup mücadelesinde Leipzig’e attığı golle Siyah-Beyazlı ekipten Everton’a transfer olan Cenk Tosun’u yakalamıştı. (Fanatik)
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