Talat Terim son yolculuğuna uğurlanıyor! Yıldırım Demirören, Fatih Terim'i yalnız bırakmadı...
Fatih Terim'in babası Talat Terim'in Adana'daki cenaze törenine Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Fatih Terim'i bu acı gününde yalnız bırakmadı.
Fatih Terim'in 94 yaşında vefat eden babası Talat Terim'in cenazesi, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Adana Asri Mezarlığı'na götürüldü.
Cenaze törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve Mehmet Ağar da katıldı.
2.Başkan Abdurrahim Albayrak, eski yöneticiler Haldun Üstünel, Fatih Gökşen de Terim'i yalnız bırakmadı. Talat Terim'in Adana'daki cenaze törenine katılanlar arasında Ozan Korkut, Ali Dürüst, Hami Mandıralı, Mesut Bakkal ve Hami Mandıralı da yer alıyor
Galatasaray takımıyla birlikte Adana Demirspor takımı da tüm futbolcularıyla Talat Terim'in cenazesine katılarak Fatih Terim'e başsağlığı diledi.
Galatasaraylı futbolcular hocalarını yalnız bırakmadı.
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