Taktik tahtası ortaya çıktı! Koeman...
Fenerbahçe'nin Hollandalı teknik adamının ufak taktik tahtası, kulübede görüntülendi.
Koeman, takımını 4-2-3-1 şeklinde dizerken, Dinamo Zagreb’in ise 4-1-4-1 taktiğiyle oynayacağını ön gördü. Tecrübeli teknik adam bu tahmininde haklı çıktı.
40 YIL SONRA BİR İLK
Koeman, dünkü maçta hiç oyuncu değişikliği yapmadı. Fenerbahçe’de Avrupa kupalarında en son, teknik direktör Necdet Niş yönetiminde, 13 Eylül 1978’de 2-1 kazanılan PSV mücadelesini başladığı ilk 11’le tamamlamıştı. (Fanatik)
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