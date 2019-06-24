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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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eSpor
24.06.2019 - 12:21, Son Güncelleme:

Taktik Savaşları başlıyor!

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
Taktik Savaşları başlıyor!

Dünyada ve Türkiye’de en çok oynanan oyunlar arasında yer alan League of Legends, yeni oyun modu Taktik Savaşları ile meraklılarına çok keyifli bir oyun deneyimi yaşatmaya hazırlanıyor. 27 Haziran’da Türkiye’de oyuncularla buluşacak olan Taktik Savaşları için Riot Games Türkiye Direktörü Erdinç İyikul ile konuştuk.

-Taktik Savaşları oyun modundan bahseder misiniz, oyuncuya nasıl bir deneyim yaşatacak?

Teamfight Tactics oyun modu, yani Taktik Savaşları’nın yaşatacağı deneyim alıştığımız League of Legends deneyiminden biraz farklı. Göze çarpan en büyük fark ise bu modda takım oyununu bırakıp tek başımıza zafere ulaşmaya çalışıyoruz. Tamamen yeni bir oyun türünü kendi oyunumuzun içinde mod haline getirerek aslında oyunculara oyun içinde oyun deneyimi de yaşatmış oluyoruz. Bu sefer ihtiyacınız olan hızlı refleksler, takım oyunu ve anında kritik karar verip uygulamaktan ziyade oyun başında ve oyun boyunca stratejinizi belirleyip, kendinize sizi zafere götürecek bir şampiyon ordusu kurmaya çalışıyorsunuz. Bütün oyun boyunca birlikte oynadığınız arkadaşlarınızın veya başka oyuncuların oluşturduğu çeşitli kompozisyonlara karşı sizin ordunuz savaşıyor. Yapmanız gereken ise sınırlı sayıdaki şampiyon havuzunu, rakiplerinizin nasıl kompozisyonlar kurduğunu ve nasıl bir taktik denemek istediğinizi göz önünde bulundurup bir şekilde zafere ulaşmaya çalışmak.  Bu modu birlikte oynaması epey eğlenceli. Çoğu ünlü yayıncının arkadaşlarıyla birlikte oynarken yaptığı yayınlardan da bu çok rahat gözüküyor. Bunun da en büyük sebebi oyun türünün benzerlerinde olmayan teke tek kapışma deneyimi. Gelecekte eklenecek olan rekabetçi dereceli sistemiyle birlikte de rakibini en iyi okuyup doğru stratejiyi kurabilen hatta stratejisini oyunun gidişine göre değiştirebilen oyuncuların kendini zirve yarışında görebildiği bir deneyim olacak.


-İddialı bir oyun modu olduğu söyleniyor. Hedef sadece mevcut LOL oyuncuları mı, yoksa yeni oyuncu kazanımı da hedefliyor musunuz?

Taktik Savaşları, “Auto Battler” oyun türünü denemek isteyen her oyuncu için yeni bir seçenek. Tabii ki hali hazırda LOL oynayan oyuncuların bir tuşa basarak bu modu oynamaları çok basit olacaktır. Ancak biz bu modun sadece mevcut LOL oyuncuları için değil, AAA kalitede oynaması ücretsiz ve rekabetçi oyunlar ortaya koyan bir oyun şirketinden farklı bir deneyim yaşamak isteyen diğer oyuncuların da ilgisini çekeceğine eminiz.  TS’nin beta sürecini belki takip etmişsinizdir. Mod daha henüz piyasada değilken bile TS’nin nasıl bir deneyim sunduğunu görmek isteyen oyuncular, Twitch üzerinden yapılan beta yayınlarını ilk 2 günde 3,5 milyon saatten fazla izledi. Hem yerel hem de dünya çapında bir çok içerik üreticisi TS için rehberler hazırlıyor, taktiklerini paylaşıyor. Yine bu modu oynamak isteyen oyuncuların takip edebileceği oyun içi eşya rehberleri, şampiyonların birbirlerine karşı güçlerini tartan içerikler bu tarzda içerikler üreten internet sayfalarında yerlerini almaya başladı. Tüm bu gelişmeler bizi TS’nin tüm oyunseverlere eğlence ve rekabet deneyimini uzun saatler boyunca yaşatacak yeni bir seçenek olacağına inandırıyor. Ayrıca tabii ki Taktik Savaşları’nın tamamen Türkçe içerik ve seslendirme ile destekleneceğini de hatırlatmak isteriz.     

LOL artık kıdemli bir oyun denebilir. Yeni oyun modları ile oyuncular üzerindeki heyecanı canlı tutmak mı istediniz, yoksa Riot Games için geleceği söylenen yeni oyunlara bir ısındırma denebilir mi?

League of Legends bu sene oyuncularla buluşmasının 10. Yılı. Bir oyunun 10 sene boyunca tüm dünya tarafından artarak sevilmeye devam etmesi, sürekli büyüyen sayılara sahip olması tahmin edileceği gibi kolay değil. Oyuncuların bu tutkularının devam edebilmesi için onları sürekli dinlemeli, isteklerini ve sektörün değişimlerini takip ederek onlara sürekli yenilikleri sunmak zorundasınız.  Biz de League of Legends’ın kıdemli bir oyun olmasına rağmen sürekli güncel ve yeni kalabilmesi için çok uğraşıyoruz. Oyuncuların mutlu olacağını düşündüğümüz her yeniliği LoL’e getirmek konusunda çok heyecanlıyız. Yeni oyun modumuz Taktik Savaşları da bu tipte bir yenilik. Gelecekte çıkacak yeni oyunlar veya League of Legends’da hayata geçen yeniliklerin hepsi bizim için oyuncuları mutlu edebilme fırsatı ve bu açıdan her birinde bizler de çok büyük heyecan yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de oyuncularımızı mutlu edecek farklı gelişmeler olacağını söyleyebiliriz. Şimdilik daha fazla detay vermeyelim :)

 

 

Koray Durkal
Koray Durkal
kdurkal@hurriyet.com.tr
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