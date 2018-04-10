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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
10.04.2018 - 13:47, Son Güncelleme:

Taktik değil mücadele bekliyorum

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Taktik değil mücadele bekliyorum

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica: "Futbolcularımın tatil kafasından çıkması gerekiyor. Futbolcularımdan taktiği ya da söylediğimi yapmalarını değil sadece sahada mücadele etmelerini istiyorum"."Oyuncularımdan pazar günü sahaya çıkıp ölene kadar mücadele etmelerini bekliyorum. Eğer bunu yaparsak kazanırız"

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımının iyi bir dönemden geçmediğini, bu gidişe 'dur' diyebilmeleri için oyuncularının sahada mücadele etmesi gerektiğini söyledi.

Rumen teknik adam, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 15 Nisan Pazar günü sahalarında Gençlerbirliği ile oynayacakları maçın kendileri için çok önemli olduğunu belirtti.

Son maçlarda takımının oyunundan memnun olmadığını aktaran Sumudica, "Çok zor bir hafta bizi bekliyor. Son maçlarda takım iyi değildi. Her maç daha zor oluyor. Son iki hafta ligin güçlü takımlarından Fenerbahçe ve Trabzonspor'a karşı oynadık. İyi bir dönemden geçmiyorduk. Bu maçlarda sakatlıklarımız ve cezalılarımız vardı. 11'i kurarken zorlandık." dedi.

Maç Sonucu Bahsini Seç

"Mücadele etmiyoruz"

Futbolcularının sahada yeterince mücadele etmediğini dile getiren Sumudica, şunları kaydetti:

"Şu an itibarıyla 3-4 oyuncum sakat ya da cezalı, onlar da Gençlerbirliği maçında oynayamayacak. Cezalılar var, sakatlar var. Bu durumdan çıkmaya çalışıyoruz. Çünkü tatilde değiliz. Futbolcularımın tatil kafasından çıkması gerekiyor. Futbolcularımdan taktiği ya da söylediğimi yapmalarını değil sadece sahada mücadele etmelerini istiyorum. Çünkü mücadele etmiyoruz."

"Mücadele etmeyince maçlar rakipler için daha kolay oluyor." diyen Sumudica, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gençlerbirliği dün sahaya mücadele etmek için çıkmış, herkes topun arkasında bekledi ve Galatasaray'a karşı kazandı. Gençlerbirliği'nin Galatasaray'dan üstün olduğunu düşünmek mümkün mü, ama yürekten oynadılar ve şu an mutlular. Hocaları, oyuncuları, herkes mutlu. Ben de bunu takımımdan bekliyorum. Oyuncularımdan pazar günü sahaya çıkıp ölene kadar mücadele etmelerini bekliyorum. Eğer bunu yaparsak kazanırız. Bunu yapmazsak hiçbir maçı kazanamayız."

- Antrenman

Kayserispor, Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı takım, antrenmanda pas organizasyonlarının ardından şut çalıştı. İdmana sakatlığı bulunan Stephane Badji ve Silvestre Varela katılmadı.

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