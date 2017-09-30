Takımını tribünden nasıl yönetecek? Şenol Güneş...

Bundan dolayı TFF’den 1 maçlık ceza alan tecrübeli çalıştırıcı, Vodafone Park’ta oynanacak Trabzonspor mücadelesini yine tribünden izlemek zorunda kalacak.
Kulübedeki sorumluluğunu yardımcısı Şeref Çiçek’e emanet edecek olan Güneş, kritik karşılaşma öncesinde toplantı üstüne toplantı yapıyor.
RB Leipzig’le oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşması sonrasında adeta tesiste yatıp kalkan tecrübeli çalıştırıcı, önceki gün takım izinliyken bile yardımcısıyla taktik ve analiz çalışması yaptı.
PAROLA ERKEN GOL
4 saat süren zirvede Güneş, Trabzon maçında olabilecek tüm senaryolara karşı yardımcısıyla birlikte hazırlığını yapan Güneş, dün de Çiçek’le birlikte çalışmalarını sürdürdü.
Tecrübeli çalıştırıcının, Trabzonspor karşısında galibiyeti getirecek formülü, erken gol olarak belirlediği ve bu taktiği yardımcısından uygulamaya koymasını istediği belirtildi. (Fanatik)