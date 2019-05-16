Takımı söylemedi ama... Paulo Dybala yolcu
İtalya Serie A devi Juventus'ta, Paulo Dybala'nın sezon sonunda takımdan ayrılacağı iddialarına ağabeyinin sözleri farklı bir boyut getirdi.
Juventus'un genç starı Paulo Dybala'nın takımdan sezon sonunda ayrılacağı bir süredir konuşuluyordu. Arjantinli yıldızın ağabeyi Gustavo Dybala, ülkesinde katıldığı bir radyo programında ayrılığı doğruladı.
Kardeşinin Juventus'tan ayrılması için büyük bir fırsatın olduğu dile getiren Gustavo, "Onun değişikliğe ihtiyacı var. Nereye gideceği hakkında bir şey diyemem. Elbette Juventus'ta mutlu değil. Ondan bağımsız olarak Juventus'ta mutsuz oyuncuların sayısı fazla. Onunla birlikte birçok oyuncu da takımdan ayrılabilir" diye konuştu.
Cristiano Ronaldo ile Dybala arasında bir problem olmadığını dile getiren ağabey Gustavo, "İkisinin de iyi ilişkileri var. Birkaç taktiksel yanlış anlaşılma var. Onların aynı pozisyonda oynadığını unutmayalım" ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Maximilano Allegri'nin arka plana ittiği Tangocu'nun sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Dybala İtalyan devi Juventus'ta 4. sezonunu geçiriyor...
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