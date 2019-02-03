Takımı kazansın diye dua eden minik Bedirhan'a, Kömürspor forma hediye ettiler
Zonguldak Kömürsporlu oyuncular, dua eden minik taraftar Bedirhan Okumuş’a imzalı forma hediye ettiler.
TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor’un 10 yaşındaki koyu fanatik taraftarı Bedirhan Okumuş, geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan Pendikspor maçında, tribünde takımının kazanması için dua ederek, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Kömürspor yönetimi minik Bedirhan’a ulaştı ve otobüs bileti alarak Zonguldak Kömürspor’un bugün konuk ettiği Bandırmaspor maçına davet etti. Minik Kömürspor taraftarı bugün ailesi ile birlikte maça geldi.
Maç öncesinde Kömürsporlu oyuncular daha önceden hazırlamış oldukları imzalı Kömürspor formasını minik taraftar Bedir Okumuş’a verdiler.
Formayı alan fanatik minik Bedirhan, mutluluktan havalara uçtu. Ardından minik taraftar ve Kömürsporlu oyuncular hatıra fotoğrafı çektirdi.
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