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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.12.2018 - 13:30, Son Güncelleme:

Takım otobüsüne tedbir koydurdu!

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Takım otobüsüne tedbir koydurdu!

İnegölspor'un devre arasında yollarını ayırdığı Raif Demir, alacaklarına karşılık kulüp gelirlerine ve otobüsüne tedbir koydurdu. İnegölspor yönetimi ise yaptığı açıklamada golcü oyuncuya sert tepki gösterdi.

İnegölspor kulübü, durumla ilgili şu açıklamayı yaptı;

"Geçtiğimiz hafta yönetim kurulu olarak aldığımız karar gereği toplam 6 oyuncuyla yollarımız ayırma kararını bildirmek, hem teşekkür etmek hem de alacakları ile alakalı anlaşma sağlamak adına görüşmeler sağlamıştık.

Yaptığımız görüşmeler neticesinde Okan Deniz, Birhan Vatansever karşılıklı anlaşarak sözleşmeleri fesh edildi. Diğer 3 oyuncuyla sözleşme fesih ile alakalı görüşmelerimiz devam etmektedir. Raif Demir ile hiç bir şekilde görüşme imkanımız olmamış, görüşme taleplerimizi her seferinde farklı sebeplerle ertelemiştir. Kendisinin haber vereceğini söylemiştir. Karşılıklı görüşemediğimiz için, yaptığımız telefon görüşmeleri esnasında elinde bulunan 80 bin TL kulübümüz senedi ile alakalı, net ödeyeceğimiz tarihi kendisine bildirmiştik.

Bugün kulübümüze ulaşan bildirimlerde Raif Demir’in elindeki senet ile ödeme günü vermemize istinaden, yasal yollara başvurduğunu ve kulübümüzün banka hesaplarına, spor toto ve federasyon gelirlerine temlik koyduğunu üzülerek öğrenmekteyiz.

Ayrıca takım otobüsüne bağlama kararı da avukatı tarafından çıkarılmıştır. 80 bin TL olan borcumuz çeşitli masraflar ile 100 bin TL olarak karşımıza çıkmıştır.

Tüm İnegöl’de yaşayanların, Orhangazili olmasına rağmen İnegöl çocuğu olarak adlandırdığı Raif Demir, 2005 yılında ilk profesyonel olduğu takım İnegölspor’dur. Daha sonra gittiği Çanakkalespor’da yaşadığı sıkıntılardan dolayı oradan kurtarmak adına, transfer edildiğinde İnegölspor 75 bin TL bonservis ödemiş ve kendisi İnegölspordan 2012 yılından itibaren 2 milyon TL'nin üzerinde para kazanmıştır. Ayrıca kendisine bu sezon ile alakalı 150 bin TL nakit ödeme yapılmıştır.

Görüşme taleplerimizi reddeden, elindeki senedimizle alakalı ödeme günü vermemize rağmen kendi bildiğini okuyup, yıllarca formasını giydiği takıma icra işlemi başlatan Raif Demir, İnegölspor çocuğu mu? İnegölspor düşmanı mı?"

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