Takım dağılıyor! Futbolcular eşyalarını topladı...
Şanlıurfaspor'u, TFF 2. Lig'de büyük maddi imkansızlıklara karşın Play-Off'a taşıyan futbolcular, isyan bayrağını açtı.
Tesislerde eşyalarını toplayan ve şehirden ayrılmaya hazırlanan sarı-yeşilli oyuncular, "Bugüne kadar bu camia için her şeyi yaptık. Teknik heyet, personel ve futbolcular olarak dayanacak gücümüz kalmadı. Başkanımızın beyan ettiği gibi yönetim kurulu da elinden geleni yaptı, fakat şehrin ileri gelenlerinden görmediğimiz destek nedeniyle zor durumdayız. Ödemeler yapılana kadar idmanlara çıkmama ve şehri terketmekten başka yapacağımız bir şey kalmadı" ifadeleriyle ortak bir açıklama yaptı.
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