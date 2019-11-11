Taison: "Başımı dik tutup savaşacağım"

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTaison: "Başımı dik tutup savaşacağım"
GeriFutbol Taison: "Başımı dik tutup savaşacağım"
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
11.11.2019 - 18:22, Son Güncelleme:

Taison: "Başımı dik tutup savaşacağım"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Taison: "Başımı dik tutup savaşacağım"

Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Taison: "Başımı dik tutup her zaman savaşacağım. Irkçı bir toplumda sadece ırkçı olmamak yeterli değil, aynı zamanda ırkçılığa karşı mücadele de etmeliyiz. Futbol ve dünya daha fazla saygıyı hak ediyor"

Ukrayna Premier Lig maçında Dinamo Kiev taraftarlarının ırkçı tezahüratlarına el hareketiyle karşılık verdiği için kırmızı kart gören Shakhtar Donetsk'in Brezilyalı futbolcusu Taison, yaşananlara sosyal medya aracılığıyla tepki gösterdi.

Taison, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, kendisine destek mesajı gönderenlere teşekkür ederek, "Irkımı seviyorum, ten rengim için savaşıyorum. Yaptığım her şey sadece bunun için. Böylesine insanlık dışı ve ahlaksızca bir davranış karşısında asla sessiz kalmam. Gözyaşlarım kızgınlık, durumu kabullenmeme ve o an bir şey yapamamaktan kaynaklanan çaresizlikten dolayıydı." ifadelerini kullandı.

Irkçılığa karşı mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, "Bizlere böyle anlarda güçlü olmamız, haklarımız ve eşitlik için savaşmamız öğretildi. Başımı dik tutup her zaman savaşacağım. Irkçı bir toplumda sadece ırkçı olmamak yeterli değil, aynı zamanda ırkçılığa karşı mücadele de etmeliyiz. Futbol ve dünya daha fazla saygıyı hak ediyor." yorumunu yaptı.

Ukrayna liginin 14. haftasında Shakhtar Donetsk'in 1-0 kazandığı Dinamo Kiev maçının 74. dakikasında Taison'un rakibine yaptığı faulün ardından oyun durmuştu. Taison, bu sırada Dinamo Kiev tribünlerinden kendisi ve vatandaşı Dentinho'ya yönelik yapılan ırkçı tezahürata dayanamayarak taraftarlara el hareketiyle karşılık vermiş, ardından topu sert bir şekilde tribüne doğru göndermişti. Taison ve vatandaşı Dentinho, olay nedeniyle gözyaşlarına hakim olamamış, maçın hakemi ise yaşananlar sonrası Taison'u kırmızı kartla cezalandırmıştı.

Taison: Başımı dik tutup savaşacağım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle