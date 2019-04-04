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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
04.04.2019 - 16:35, Son Güncelleme:

Tahkim'den Servet Çetin ve Durica kararı

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Tahkim'den Servet Çetin ve Durica kararı

Tahkim Kurulu'nun almış olduğu son kararlar TFF resmi sitesinden paylaşıldı. Konyaspor'un eski antrenörü Servet Çetin'in itiraz reddedildi. Öte yandan Trabzonspor'un Jan Durica'ya 400 bin Euro ödemesine karar verildi.

Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un Jan Durica'ya 400 bin Euro ödemesine karar verildi. Servet Çetin'in itirazı ise reddedildi.

TFF resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle;

TFF Tahkim Kurulu 04 Nisan 2019 günlü (19) sayılı toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)

1. E.2019/78 - K.2019/137

Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği'nin futbolcu Gökhan Sinanoğlu ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 06.12.2018 tarih ve E.2018/658- K.2018/655 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Menemen Belediye Spor Kulübü Derneği'nin sunduğu ödemelere ilişkin dekontların incelenmesi neticesinde; kulübün, itirazının kabulü ile futbolcu alacağının 24.020,26 TL olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

2. E.2019/82 - K.2019/138

Teknik adam Ayhan Tenbeloğlu'nun Konya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.02.2019 tarih ve E.2018/679- K.2019/29 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

3. E.2019/83 - K.2019/139

Teknik adam Servet Çetin'in Konya Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 01.02.2019 tarih ve E.2018/680- K.2019/30 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

4. E.2019/86 - K.2019/140

Futbolcu Kubilay Sönmez'in Adana Demir Spor Kulübü Derneği ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 25.05.2018 tarih ve E.2018/645- K.2019/14 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Futbolcu Kubilay Sönmez'in itirazının kabulü ile fesih tazminatının 292.500,00 TL olarak düzeltilmesine,

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının diğer kısımlarının onanmasına,

- Faiz, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

Tahkimden Servet Çetin ve Durica kararı

5. E.2019/87 - K.2019/141

Futbolcu Jan Durica'nın Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/517- K.2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

- Davacı futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400.000,00 Euro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

- Faiz, harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile,

6. E.2019/88 - K.2019/142

Futbolcu Ömer Yıldız'ın Menemen Belediye Spor Kulübü ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 18.01.2019 tarih ve E.2018/567- K.2019/2 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararında usule ve esasa aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi kararın onanmasına, oyçokluğu ile,

7. E.2019/122 - K.2019/143

Cizre Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Emre Yüksektepe ile ilgili PFDK'nın 28.03.2019 tarihli E.2018-2019/822 K.2018-2019/981 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Cizre Spor Kulübü Derneği'nin futbolcusu Emre Yüksektepe'nin ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 1.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

8. E.2019/123 - K.2019/144

1877 Alemdağ Spor Kulübü'nün, futbolcu Alper Atay ile ilgili AFDK'nın 19.03.2019 tarih ve E.2018-2019/1431 K.2018-2019/ 1990 sayılı kararına itirazı incelendi. Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca başvurunun süresinde yapılmadığı görüldü. Yapılan müzakere neticesinde; başvurunun, Tahkim Kurulu Talimatı'nın 7. maddesi uyarınca süre yönünden reddine, oybirliği ile karar verilmiştir.

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